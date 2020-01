Yustin Arboleda responde a Vargas: “Si le ofrecieron tres veces más y se quedó, se le respeta, yo también tuve ofertas”

San Pedro Sula, Honduras.

El delantero colombiano Yustin Arboleda, nuevo fichaje del Olimpia, arribará al país el próximo viernes 10 de enero para comenzar a prepararse con vistas al Torneo Clausura 2010 y Liga de Campeones de la Concacaf.

De momento, se encuentra vacacionando en Barinas, Venezuela, junto a su esposa y su pequeña hija. El atacante de 28 años afirmó al programa Cinco Deportivo que en ningún momento la directiva de Marathón le notificó su salida de la institución.

“La salida de Marathón me sorprendió, estábamos en negociaciones y me enteré de mi salida por redes. No me notificaron”, apuntó el anotador de 59 goles con la camisa del Monstruo Verde en la Liga Nacional.

Y agregó: “he visto demasiados comentarios negativos, hay gente que está errada. Terminé mi contrato y la gente de Olimpia me habló y se lo hice saber a Marathón”.

OFERTAS

Continuó refiriéndose a la situación: “De Olimpia y Motagua me hablaron, les dije que tenía una oferta de un club de segunda división en China; muchos dijeron que utilicé eso como escudo. No se pudo concretar, y estoy agradecido con la gente de Olimpia que me esperó. Mi prioridad fue Marathón”.

Arboleda estableció que a un lado quedó el dinero en su llegada al actual campeonísimo de Honduras. “No pasó por el tema económico. Si hubiese sido por eso no hubiera durado los tres años que estuve en Marathón, me habría ido mucho antes por esa situación; hago prevalecer el bienestar de mi familia. Al no concretarse lo de China la oferta más concreta que tenía era la de Olimpia, por eso fue que tomé la decisión”.

RESPUESTA A VARGAS

Héctor Vargas, entrenador argentino de Marathón, volvió a referirse a la decisión del sudamericano y dijo que “me ofrecieron tres veces más de lo que gano y no me fui”.

Yustin fue respetuoso en sus declaraciones. “Yo al profe (Vargas) solo tengo palabras de agradecimiento para él, en la institución me trataron bien, si hay malestar cada quien tiene derecho de tomar decisiones, si él dice que le ofrecieron tres veces más y decidió seguir en Marathón, se le respeta, yo también tuve ofertas para irme y no me fui por el cariño que le tenía, me me sentí cómodo en la institución”.

NUEVO RETO EN EL CAMPEÓN

“Sé que voy a llegar un equipo que va haber mucha competencia, pero voy con la mentalidad de trabajar, cuando llegué a Marathón no era titular, esto lo miro como un nuevo reto, yo no voy a llegar a quitarle el puesto a nadie”.

“Hay gente que se le olvida que somos futbolistas, por ahí siempre está el que quiere dañar la imagen, la figura de una persona, siempre he dicho que que para quedar bien con una persona no tengo que hablar de otra”, finalizó.