Arturo Vidal quiere más protagonismo o dejará el Barça

Barcelona, España.

El internacional chileno Arturo Vidal señaló este viernes que, si al final de la temporada no siente que tiene más protagonismo en el Barcelona, se planteará "buscar otro horizonte para ser importante".



En una entrevista que concedió al canal televisivo catalán 'TV3', el jugador azulgrana, uno de los comodines que más utiliza el técnico Ernesto Valverde, fue directo sobre cuáles son sus objetivos a corto plazo: "En diciembre, o cuando acabe la temporada, si no siento que soy importante aquí tendré que tomar una decisión y buscar otro horizonte para ser importante".



El jugador dice que se siente "triste" cuando no tiene continuidad después de haber disputado partidos, alternados con otros en el banquillo.

LEA: Messi supera impresionante record de Cristiano Ronaldo



"Uno tiene que ser objetivo y vivir el día a día", subrayó el jugador, quien con estas declaraciones lanza un pulso al entrenador para jugar más partidos.



En otra parte de la entrevista, Arturo Vidal emplazó a sus compañeros a "mejorar mucho" si el Barcelona quiere levantar las tres copas por las que lucha esta temporada (LaLiga, Copa del Rey y Liga de Campeones). "Estamos a tiempo y todos sabemos que podemos dar mucho más", sentenció.