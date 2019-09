¡Messi se marchó lesionado en el duelo Barcelona - Villareal!

Barcelona, España.

El astro argentino Lionel Messi ha encendido las alarmas al marcharse lesionado en el duelo entre Barcelona - Villareal correspondiente a la jornada 6 de la Liga de España.

Tras ganar el lunes el The Best, premio al mejor jugador de la temporada, el crack rosarino fue titular pero no pudo seguir en el inicio de la segunda parte por molestias musculares y tuvo que ser reemplazado por Dembélé.

Messi sufrió las molestias musculares en la pierna izquierda, en la zona del abductor. Pese a que había podido completar la primera parte, en el descanso el entrenador Valverde no quiso correr riesgos por lo que lo sacó del terreno de las acciones.

Poco antes del minuto 30, el argentino se había acercado a la banda para ser atendido por el doctor. Se quejaba de unas molestias en la pierna izquierda y recibió un masaje de uno de los fisioterapeutas del equipo.

Cabe señalar que Messi viene de varios meses de inactividad y hasta la semana pasada volvió al terreno de las acciones.