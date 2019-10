Fabián Coito: “El resultado nos da tranquilidad y satisfacción”

Puerto España, Trinidad y Tobago.

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, habló después de la victoria 0-2 contra Trinidad y Tobago por la Liga de Naciones de la Concacaf.

El timonel de la H, dio su análisis del partido y cree que el triunfo fue bien merecido y trabajado. “Bueno el resultado nos da tranquilidad y satisfacción pero en el rendimiento, hicimos cosas buenas, terminar los 90 minutos sin recibir un gol es bueno, por lo tanto desde el punto de vista defensivo estoy conforme con lo que buscábamos en el juego y creo que lo logramos, muchas veces no finalizamos bien las jugadas pero lo hicimos bien”, comentó Coito.

Además el estratega mencionó que los defensores de la H comenzaron a cansarse en la segunda mitad y por eso refrescó el equipo.

“En la zona baja se notó un poco el cansancio y tuvimosque hacer cambios por eso, bueno y siento que nos faltó concretar más las jugadas, debemos jugar más con los centros delanteros, pero en términos generales fue un partido bueno, todavía hay mucho que mejorar, hay cosas que ir cambiando”, agregó.

Al entrenador le consultaron sobre la titularidad de Henry Figueroa y no la de Denil Maldonado en el partido. “Bueno con respecto a Henry Figueroa se dieron algunas condicionantes él había salido del equipo por un tema sanitario cuando él era titular, y Denil Maldonado que lo había hecho muy bien en los partido de fecha FIFA trae una acumulación de partidos importantes, no es que pongo en duda su rendimiento pero no queríamos sobrecargarlo, Figueroa llegó bien así que por eso decidimos ponerlo de titular y finalmente lo pusimos”, comentó.

Coito alabó el desempeño del delantero Douglas Martínez quien debutó con la Bicolor Mayor y anotó su primer gol con la escuadra catracha.

“Debíamos darle piernas frescas a la delantera, nos inclinamos por Douglas, más allá de su juventud e inexperiencia en este tipo de partidos, por su capacidad física en el ataque y también la de defender, porque necesitábamos contra golpear y nos ayuda mucho en pelota detenida en donde sufrimos en el partido”, cerró el timonel.