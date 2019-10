Messi recupera el trono y se lleva el premio The Best 2019

Milán, Italia.

El argentino Lionel Messi, delantero del Barcelona, ganó este lunes en Milán el premio FIFA "The Best" a mejor jugador de la última temporada, tras conquistar la Liga española y marcar 51 goles en 50 partidos.

Messi triunfó por delante del portugués Cristiano Ronaldo, del Juventus, y del defensa holandés Virgil Van Dijk, del Liverpool, en una gana celebrada en el histórico teatro La Scala de Milán.

El argentino recibió el primer premio "The Best" de su carrera de manos del presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, y sucedió al croata del Real Madrid Luka Modric, que había ganado en 2018.

"Antes que nada quiero agradecer a todos los que decidieron que este reconocimiento sea para mí. La verdad que siempre pienso en lo lindos que son estos reconocimientos, aunque para mí los premios individuales son secundarios, vienen primero los colectivos", afirmó Messi tras recibir el galardón.

El argentino también expresó su alegría por compartir este momento junto a su familia, con su mujer Antonella Roccuzzo y dos de sus tres hijos.

El número 10 del Barcelona fue uno de los más aplaudidos, en una gala a la que no acudió por segundo año consecutivo Cristiano Ronaldo, que sufrió una lesión de abductores que le impedirá disputar el duelo liguero del Juventus contra el Brescia previsto para este martes.

Messi debería volver a disputarse con Van Dijk y Ronaldo el Balón de Oro, el galardón individual más prestigioso del mundo que entregará la revista francesa France Football el próximo 2 de diciembre.

Lionel Messi y la estadounidense Megan Rapinoe fueron elegidos como los mejores futbolistas del mundo.

EL MINUTO A MINUTO

Y la ganadora del premio The Best a la mejor jugadora es Megan Rapinoe.



Alisson, De Ligt, Sergio Ramos, Van Dijk, Marcelo, Modric, De Jong, Hazard, Mbappé, Messi y Cristiano Ronaldo, el 11 ideal de la Fifa.



El brasileño Alisson Becker es elegido como el mejor portero de la temporada. Destacó con el Liverpool y ganó la Champions League.



Sari van Veenendaal es elegida como la mejor portera del mundo. Juega en el Atlético de Madrid.



El ganador del premio al mejor aficionado es Silvia Grecco, una madre brasileña que le narra los goles del Palmeiras a su hijo ciego.

Jurgen Klopp ha sido elegido Mejor Entrenador del Año. Ganó la Champions League con Liverpool.



El ganador del Premi Puskas es para Daniel Zsori, joven húngaro que anotó el mejor gol de la temporada. Le ganó el premio a Lionel Messi y Juan Fernando Quintero.



Comienza la ceremonia de los premios The Best.

Lionel Messi junto a su amada esposa Antonella y sus hijos.

Todo listo para la ceremonia del premio The Best en donde se va a elegir a los mejores del fútbol en el año.

Comienzan a llegar las personalidades del fútbol. El exdefensor Carles Puyol junto a su esposa en la alfonbra verde. Foto AFP.

El alemán Jurgen Klopp, que condujo al Liverpool hacia la gloria europea, opta al premio al mejor técnico de la temporada y compone el trío de finalistas junto al español Pep Guardiola, campeón de Inglaterra con el Manchester City, y el argentino Mauricio Pochettino, finalista con el Tottenham en la Liga de Campeones.

A nivel femenino, las estadounidenses Alex Morgan (Orlando Pride) y Megan Rapinoe (Reign), flamantes campeonas del mundo en Francia, son las grandes favoritas para ser "The Best" y pugnarán por el galardón junto a la inglesa Lucy Bronze, del Olympique Lyon francés.

Van Dijk, que conquistó en junio en Madrid la sexta Liga de Campeones de la historia del Liverpool y que ya fue premiado en agosto por la UEFA como mejor jugador del año, se perfila como principal favorito para suceder al croata Luka Modric, que fue "The Best" en la última temporada.

Buen día. Bienvenidos al minuto a minuto de lo que será la gala del premio Fifa The Best en donde se elegirá a lo mejor del fútbol en lo que va del 2019.