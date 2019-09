Chile llega a Honduras con un Reinaldo Rueda emocionado por volver

San Pedro Sula, Honduras.

Encabezada por un emocionado Reinaldo Rueda y con referentes de la talla de Claudio Bravo, la Selección de Chile arribó a suelo catracho para disputar el partido amistoso contra Honduras, el martes 10 de septiembre a las 7:30 de la noche en el estadio Olímpico.

La delegación sudamericana aterrizó en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula a eso de las 5:45 de la tarde y sus rostros se pudieron observar alrededor de 20 minutos después.

Por petición propia, solamente el técnico Reinaldo Rueda brindó declaraciones y en una parte de su discurso aseguró que le provoca felicidad regresar a Honduras luego de muchos años sin visitar esta nación.

"Es emocionante volver, hace ocho años que no venía, de verdad, siempre estoy con la gratitud eterna por lo que nos brindaron como país y cultura, siempre tengo la disposición de compartir con ustedes", declaró el técnico colombiano, con nacionalidad hondureña.

Es la primera vez que Rueda visita San Pedro Sula después de que se fuera en 2010 tras dirigir a la Selección de Honduras en el Mundial de Sudáfrica. El cafetero volvió al país en 2018, pero a Tegucigalpa para participar en una conferencia.

Reinaldo Rueda atendió con mucha amabilidad a los medios hondureños.

Entre risas, el exseleccionador de Honduras respondió si entró al país con si identidad o con el pasaporte catracho. "Ja, ja, ja. Con el pasaporte, se me olvidó traer la cédula", dijo.

Rueda demostró que no pierde el tiempo. Ya analizó el partido que jugó Honduras la noche del jueves contra Puerto Rico y en el que Fabián Coito no utilizó a todos los titulares. "Vi algunos pasajes, los goles, situaciones del primer y segundo tiempo de lo que viene desarrollando Honduras y de la idea que quiere consolidar el profesor Coito, creo que no jugaron con todos sus titulares y se reservaron a algunos para hacerlo contra nosotros".

Por último, el técnico explicó la razón del por qué algunas figuras no viajaron para disputar este amistoso. "Cada jugador tiene momentos diferentes, la mayoría de los que estuvieron en la Copa América no pudieron venir, algunos por lesiones y otros porque recientemente fueron transferidos y están proceso de adaptación, con mudanzas junto a sus familias y dejamos que se quedaran".

Posteriormente y con un gran resguardo de la Policía Nacional, la Selección de Chile se trasladó al hotel de concentración para terminar de instalarse en el país.

En el lugar donde se hospedarán se encontraban algunos aficionados chilenos quienes expresaron su alegría de ver en persona a sus representantes futbolísticos.

El primer entrenamiento será este sábado a las 6:00 de la tarde en el estadio Morazán. Mientras que el reconocimiento del Olímpico lo harán hasta el lunes, un día antes del choque amistoso.