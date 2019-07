Neymar lanza guiño al Barcelona y enfada al PSG con sorprendentes palabras

Río de Janeiro, Brasil.

El delantero brasileño Neymar ha causado revuelo al lanzarle un par de guiños al Barcelona y de paso llevarse de encuentro al París Saint Germain, club con el que tiene contrato y en el que ya no quiere seguir.

Con un nuevo "look" de cabellos rubios, el atacante dio una breve declaración a la televisión de Red Bull, patrocinador de un torneo y no tuvo reparos en recordar como el mejor momento de su carrera el sexto gol que logró el Barça ante su actual equipo, en los cuartos de final de la Champions, algo que seguramente no gustará nada al club parisino.

Ver: Los cuatro futbolistas que el Barcelona le ofrece al PSG por Neymar

Pero evitó responder a periodistas, en medio de grandes expectativas sobre su futuro en el PSG y la denuncia que enfrenta por violación de una mujer brasileña.

Ney no tuvo dudas y recordó los mejores momentos de su carrera. "Tengo dos. Uno fue en los Juegos Olímpicos con Brasil (ganó el Oro en Río 2016) y el otro fue con Barcelona en la remontada contra el PSG. Cuando metimos el sexto... Nunca había vivido nada igual. Fue increíble", disparó con contundencia.

En ese entonces, el Barça logró una hazaña, con goleada histórica incluida. Tras caer 4-0 en la ida, metió tres goles en los últimos cinco minutos del partido que se disputó en el Camp Nou.