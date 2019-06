Horario y TV: Olimpia y Motagua definen al campeón de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Este domingo el We Are The Champions se cantará a todo pulmón. Olimpia anhela levantar la copa 31 de su historia, que se le ha negado en tres años, y Motagua desea el bicampeonato frente a su archirrival para conquistar el título 17.

El estadio Nacional recibe desde las 4:00 pm el agarrón decisivo del torneo Clausura 2019, el primer pulso terminó 2-2. El duelo lo podrás ver por la compañía TVC o seguir vía online por la web de Diario LA PRENSA en donde te llevaremos un minuto a minuto.

El campeón actual, Motagua, intenta aumentar el éxito en cinco años y medio bajo la dirección técnica de Diego Vázquez.

El argentino busca implantar un récord, posee cuatro coronas de Liga Nacional, igualando a Ramón Primitivo Maradiaga, y de celebrar hoy será el estratega más exitoso de los azules. Tiene a Roberto Moreira y Marcelo Estigarribia como ejes de ataque.

En el bando olimpista tienen sed de revancha por perder la final del torneo pasado y su técnico Manuel Keosseián lo sabe, tiene prohibido volver a dejar escapar la copa. Su dupla de ataque, Jorge Benguché y Jerry Bengtson, lo ilusionan en este duelo.

Y las estadísticas tienen al Motagua por lo alto en finales frente al Olimpia. El Azul ha celebrado en ocho ocasiones por dos del León.

La fiesta deportiva está lista, 1,500 elementos darán seguridad a los 22,000 aficionados que se harán presentes porque la boletería se agotó desde el viernes.

El central Armando Castro se perfila para ser el árbitro central, aunque no será oficializado hasta horas antes del juego. ¡Todos a disfrutar la gran final!

