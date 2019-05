Pedro Atala: "Vargas tiene un problema, no aguanta que Diego Vázquez le gane"

San Pedro Sula, Cortés, Honduras.

Pedro Atala, presidente del Motagua, cuestionó las duras frases que ha enviado el entrenador del Marathón Héctor Vargas en la previa del enfrentamiento por el boleto a la gran final del torneo Clausura 2019 donde el Ciclón Azul tiene la ventaja del 2-0 conquistado el domingo en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

"Estamos tranquilos, con confianza en nuestros jugadores. En ninguna parte de Honduras, ni en San Pedro Sula jugamos solos", apuntó Pedro Atala al ser consultado sobre el ambiente previo.

El plantel azul llegará con precauciones a San Pedro Sula y lo mismo hará el sábado en el estadio Yankel Rosenthal. "Ya la Policía Nacional nos ha garantizado seguridad, independientemente de eso sabemos de que la gente de San Pedro Sula que irá al estadio apoyará a Marathón y los que irán a apoyar a Motagua.

Y agregó: "No tenemos ningún miedo. En ningún momento creemos que el poder de convocatoria de Héctor Vargas para incitar violencia se va a dar, primero que todo no es amenazando que van a remontar un marcador".

En las redes sociales el Marathón comunicó, avalados por la ley de la Liga Nacional, que no permitirá el ingreso de aficionados visitantes el sábado. "Es que es una prohibición entre comillas, la afición de Motagua puede ir al estadio sin la camisa del equipo. El equipo no jugará solo, tenemos nuestra afición en San Pedro Sula y en todo el país", afirmó.

"La gente de San Pedro Sula no es que va a ir a hacer algo fuera de lo deportivo en el estadio. El problema es en la cancha, el pleito es entre los jugadores y ellos van a resolverlo. Los árbitros tienen que ir con personalidad sea quien sea, en ese aspecto no dudamos que la Comisión pondrá a un árbitro de mucha personalidad y que va a exigir también que le den toda la seguridad".

Héctor Vargas bombaderó al entrenador del Motagua Diego Vázquez e incluso lo llamó "maricón" y Pedro Atala se refirió al tema. "Yo creo que Vargas ha desviado la atención de la parte futbolística porque Diego Vázquez le ha ganado en lo plano deportivo y a los directivos del Marathón los tiene dormiditos Vargas con cuestiones extradeportivas que no tienen razón de ser. Porque al final de cuentas el domingo le salió barato el 2-0, pudo ser 3-0 o 4-0.

"Vargas inteligentemente ha sacado a periodistas y a todo mundo de la parte deportiva, nadie habla de los futbolístico. La atención la tiene en otra cosa, muy vivo. Si hay una desgracia él va a rendir cuentas, debe ser más prudente".

Atala solicita que la Liga Nacional y la Fenafuth deben entrar en acción de forma contundente y las reacciones fuertes no deben pasar por alto. "El problemas de las Comisiones de Disciplina es que no previenen, esto tiene que ser preventivo, la Liga Nacional donde hay directivos de Marathón que tienen mucho poder ahí se han llamado al silencio", sostuvo.

La Liga Nacional emitió un comunicado donde llama a la cordura por parte de ambas instituciones deportivas. "Han tirado un comunicado que es extremadamente tibio, debería ser enérgicos si tienen pantalones al final de cuentas ellos pueden ser responsables de dos cosas, una de prevenir una desgracia y dos de que pase por no tomar decisiones", mencionó.

Y continuó sobre el tema: "De nada sirve casitgar el estadio por una desgracia, la Liga y Federación deben tomar decisiones contundentes. Este señor ya es tiempo que lo sienten y le den una advertencia, lamentamos que se salga de lo deportivo y que al final de cuentas los medios de comunicacion han caído en la trampa y no digamos los directivos de Marathón que Vargas está desviando la parte futbolística con temas que no son deportivos. Tiene un problema él, no aguanta que Diego Vázquez le gane un partido y peor de la manera que se lo ganó".