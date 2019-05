Enrique Facussé sobre la Sub-23: "Es lo mejor que me ha pasado"

San Pedro Sula, Honduras

Una de las caras nuevas para el ámbito deportivo en el país es la del guardameta Enrique Facussé, quien recibió la convocatoria del técnico Fabián Coito para formar parte del primer microciclo de la Selección Sub-23 de Honduras.

A sus 20 años, el arquero contó un poco de su historia jugando fútbol.

"Me fui de Honduras para realizar mi sueño de jugar fútbol profesional y seguir mi educación. Me fui a la Universidad de Kentucky donde pude jugar y estudiar a la misma vez. Gracias a mi trabajo duro y mi dedicación logré mi sueño de estar y ser parte de la Selección."

El espigado futbolista aseguró que para él no fue una sorpresa el llamado a integrar la Bicolor. "No me sorprendió pero me dejó con una sonrisa en la cara. Siempre con profesionalismo y con ganas de mejorar cada día. Tener la H en el corazón es algo que he soñado hacer, así que a trabajar duro."

También comentó sobre cómo la Federación lo contactó para ser considerado entre los futbolistas que formarán parte de la H.

"Con todos los reconocimientos y los campeonatos que he ganado con la universidad logré llamar la atención de la Fenafuth que con mucho honor, como dije, representar a este país es lo mejor que me ha pasado."

Además, añadió la forma cómo toma la consideración de Fabián Coito para defender el arco hondureño.

"Es un reto y una responsabilidad en ser el portero que tiene tanta presión, con el récord que ha tenido Honduras en los mundiales y olimpiadas, mi mentalidad siempre ha sido en ser positivo y sacarle lo mejor a las experiencias y a las oportunidades."