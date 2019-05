Juticalpa protestará puntos en la mesa para seguir en la Liga Nacional

Juticalpa, Honduras.

El Juticalpa descendió la tarde del domingo en Danlí al perder 4-2 ante Real de Minas, pero en el club canechero no pierden las esperanzas de seguir en la Liga Nacional de Honduras y amenazan con pelear puntos sobre la mesa.

En el cuadro minero tienen un incumplimiento de pago por parte de su ex jugador Esdras Padilla y el ex preparador de portero Marvin Henríquez, ambos demandaron ante el TNAF (Tribunal Nacional de Arbitraje en el Fútbol) a la institución por falta de pago y a estas alturas no se les ha cancelado la deuda.

La solicitud de pago de los demandantes se dio desde diciembre del 2018 y debido a esto, en el Juticalpa planean presentar una protesta reclamando los puntos que obtuvo el equipo de Danlí en las últimas jornadas.

En el caso de Esdras Padilla, fue uno de los jugadores importantes en el centro del campo del Real de Minas en el Torneo Apertura 2018, pero no siguió para la presente campaña y se unió al Vida.

Por lo que será el Tribunal Nacional de Arbitraje en el Fútbol el que determinará si procede la protesta del equipo canechero que perdió la cAtegoría tras cuatro años de estar en la Liga Nacional.

Cabe señalar que problemas económicos en el Real de Minas han estado a la orden del día y el propio entrenador Raúl Cáceres reveló que a la actual plantilla de jugadores se les adeuda cuatro meses de salario.