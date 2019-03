Roger Espinoza le vuelve a decir no a la Selección de Honduras

Kansas, Estados Unidos.

Al parecer, el problema no era el colombiano Jorge Luis Pinto, el asunto es que el centrocampista Roger Espinoza ya no se siente cómodo respondiendo el llamado de la Selección Nacional de Honduras.

Atrás quedaron los años cuando el desconocido "Kung Fu" fue reclutado por Reinaldo Rueda en el camino rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.

Han pasado más de nueve años desde que Espinoza jugó su primer partido con Honduras ante Estados Unidos. Desde entonces, el "Chino" defendió con pundonor la camisa nacional, hasta que en la eliminatoria anterior por desavenencias con Jorge Luis Pinto decidió no atender el llamado a la Bicolor.

Para este nuevo proyecto que comanda el uruguayo Fabián Coito se esperaba la anuencia del volante del Sporting Kansas City de la MLS.

Incluso, el nuevo seleccionador al dar su primera convocatoria dejó ver entre líneas la posición del jugador: “He hablado con Roger Espinoza, él me dijo que estaba saliendo de una situación que lo limitaba, un problema físico. Le dije que me gustaría contar con sus servicios”.

Y después, el entrenador agregó: “Roger pensaba que había jóvenes que lo podían hacer de la misma manera. Miguel Falero, mi asistente, lo conoce muy bien”.

Y aunque Coito no ha cerrado la puerta al volante, las declaraciones posteriores del jugador dejan claro que su regreso no está cerca. El "Chino" afirmó en una entrevista al portal Legión Catracha que debe pensar muy bien su retorno a la Selección.

Cuando fue consultado sobre si tenía planes de vestirse con la camisa de la H, contestó: “No te puedo decir que sí o no, tengo que pensarlo muy bien. Tengo 32 años y el Mundial de Catar será en 2022; llegaré a los 36 años. La verdad hay que pensarlo bien porque hay jugadores jóvenes muy buenos que salen de Honduras ahorita y que pueden ser mejores en el futuro, y estar uno ahí, a veces estás haciendo bulto. Entonces hay que ver qué futbolistas hay y cómo va a estar la Selección y darle la oportunidad a otros”.

Roger, ahora con 32 años y una carrera consolidada en la MLS, tampoco da un portazo definitivo a la Selección y cuenta detalles de los que habló con Fabián Coito: “Hablé con él y le dije cómo estaba, le comenté de la situación y quedamos en buenos términos. Me dijo que la selección estaba ahí para cuando yo quisiera ir”.

Habrá que ver hasta cuándo puede esperar el nuevo seleccionador a Espinoza. Por ahora, el Kung Fu ha dicho que no a la Selección, y no parece que sea una negativa temporal: Roger Espinoza ya no quiere ponerse la camiseta de Honduras.