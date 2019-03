Fabián Coito explica por qué no convocó a Roger Espinoza, Andy Nájar y Kevin Álvarez

Tegucigalpa, Honduras

Tras anunciar su primera convocatoria como seleccionador de Honduras, el entrenador uruguayo Fabián Coito dio detalles de lo que fue su primer listado de cara al duelo que sostendrá ante Ecuador el próximo 26 de marzo en Nueva Jersey en el que marcará su debut al frente de la Bicolor.

La selección hondureña comienza el microcilo este lunes 18 de marzo en el estadio Olímpico de San Pedro Sula para preparar el choque ante los ecuatorianos, por lo que una de las ausencias del listado fueron jugadores como Roger Espinoza, Andy Nájar y Kevin Álvarez.

Hoy el estatega uruguayo en declaraciones al programa Cinco Deportivo dio detalles del por qué no los consideró en su primera convocatoria.

En el caso del volante Roger Espinoza, quien destaca en el Sporting Kansas City de la MLS, Fabián Coito reveló que el mediocampista consideraba que era mejor darle la oportunidad a otros jugadores y al final señaló que le dejó claro que tenía abiertas las puertas de la H.

Repecto al tema de Andy Nájar y Kevin Álvarez, el DT indicó que en el caso del jugador del Anderlecht viene saliendo de una lesión y el lateral derecho es mejor que se adapte a Suecia tras su reciente fichaje al club IFK Norrköping.

Roger Espinoza: "He hablado con Roger Espinoza, con Espinoza él me dijo que estaba saliendo de una situación que lo limitaba, le dije que me gustaría contar con sus servicios. El jugador consideraba que ya había pasado su historia y le pareció muy buena la idea".

"Roger pensaba que habían jovénes que lo podían hacer de la misma manera, Falero lo conoce muy bien".

Andy Nájar: "Está entre los posibles, pero está saliendo de una lesión y este fin de semana le darían el alta. Conversé con él y le dije que estaba entre los jugadores a ser elegidos. La selección los está considerando".

Kevin Álvarez: "Como fue reciente fichaje en Suecia, decidió que se gane su lugar, me han hablado de su historia y jugador, es bueno que tengan fútbol internacional y que adquieran experiencia".