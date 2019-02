Wesly Decas confiesa que tiene propuestas para jugar en la Liga MX

San Pedro Sula, Honduras.

Wesly Roberto Decas estará en el Mundial Sub-20 de Polonia 2019 con la Selección de Honduras y desde ya se muestra emocionado. El lateral izquierdo actualmente está sin equipo tras desvincularse del Nacional de Portugal y confiesa que tiene propuestas para jugar en la Liga Mexicana.

Días atrás se mencionó que el Real España se había interesado en sus servicios, pero al final no se quedó por decisión de su agente, pese que a Decas le gusta el conjunto aurinegro por que "han salido bastante jugadores".

"Cuando el técnico Restrepo se acercó donde mi, me quede sorprendido, me dijo que le gustaba como jugaba. Hasta mi representante dijo que si podía jugar, pero al final decidió que no, entonces estoy esperando otra oportunidad en el extranjero". Pero "siempre estoy listo por cualquier equipo que salga, si al final es Real España bienvenido sea".

El jugador de 19 años sueña con "jugar en la Liga Premier, en el Manchester United" y revela que clubes del fútbol mexicano se han fijado en él. "Hay otras propuestas, como la Liga MX, porque ahí jugué en segunda división, hay equipos que me quieren también".

¿QUÉ PASÓ EN EL NACIONAL DE PORTUGAL?

Wesly Decas llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con el Nacional de Portugal, donde también juega el hondureño Bryan Róchez. El lateral izquierdo llegó al club luso en octubre de 2018 procedente del FC Juárez de México.

"Pasaron muchas cosas que nunca me imaginaba. Tengo que aprender demasiado, apenas vengo creciendo en el fútbol, debo prepararme bien mentalmente", dice Decas.

Wesly Decas posando para el lente de Diario LA PRENSA.

Decas confesó que el entrenador de la Sub-20 de Honduras, Carlos Tábora, el dijo que jugará el Mundial de esta categoría a disputarse en Polonia entre el 23 de mayo​ y el 15 de junio de 2019.

"Voy a jugar el Mundial, el profe (Tábora) me ha dicho que de siempre me desempeñe como lo he venido haciendo en los Mundiales que he tenido, las preparaciones que he tenido con él, sabe como me gusta jugar a mí. Él sabe cuales son mis sueños, siempre nos exige al máximo".

El futbolista decidó unas palabras de elogios para Cristian Cálix, que ahora juega en el Atlas de México. "He visto los partidos de él con Marathón, para mí es un gran jugador, ya jugamos un Premundial en Bradenton, es una excelente persona, muy humilde y eso alegra, emociona, porque ves personas que quieren luchar por su familia, su futuro, por salir adelante. Él siempre pone lo mejor, para mí fue uno de los mejores que hizo buenos partidos en Estados Unidos".

ADMIRA A MAYNOR FIGUEROA

Wesly Decas confesó que es admirador de Maynor Figueroa, "lo he visto entrenar a él. A mí siempre me invitaban a la Selección Mayor, yo lo miraba como entrenaba, muy serio, todos los respetan porque él sabe lo que quiere y por eso está donde está, por eso sigo los pasos de él. Siempre lo he admirado".

En el ámbito internacional es fan de Lionel Messi, pero tampoco olvida a Cristiano Ronaldo. "Es como un extraterrestre, no es de aquí, haces cosas que solo él puede hacer".

Wesly Decas está en busca de equipo tras desvincularse del Nacional de Portugal.

"¿Cristiano Ronaldo? Los dos son mejores, si tienen cinco Balones de Oro es por algo, ellos se han esforzado al máximo, a él (CR7) le ha costado todo eso, nadie le ha ayudado".

Dio a conocer que varios futbolistas hondureños le han ayudado con buenos consejos. "A mí me han aconsejado Osman Chávez, Allan Lalín y otros muchos jugadores. Estoy agradecido con ellos y gracias a Dios siempre agarro los consejos, al igual que mi mamá, mi representante, mi padrastro, mis hermanos. Estoy muy contento".

EL DURO MOMENTO QUE HA VIVIDO POR SU PADRE

En la entrevista, Wesly Decas confesó un "momento difícil que he pasado es mi papá (Roberto Decas) que está preso, siempre he querido que me viera con mi mamá, que estuvieran juntos. Estaba en San Pedro Sula, pero lo trasladaron a otro lado".

"Él hizo muchas cosas que no tenía que hacerlas por las amistades. Siempre lo he querido, siempre ha estado con nosotros, pendientes. Ahorita no me he comunicado con él porque no se donde está", agregó.

Asegura que "eso me ha hecho fuerte en la vida, siempre he soñado que si yo triunfo, sacarlo de la cárcel, que él este bien".