Hondureño estuvo presente como voz de los Saints en la final ante los Rams

Nueva Orleans, Estados Unidos.

Los Ángeles Rams vencieron 26- 23 a los Saints de New Orleans en la final de Conferencia Nacional de Fútbol en la NFL por lo que clasificaron al Súper Bowl y durante el juego se contó con la presencia del hondureño Marco Antonio García, quien se desempeña como la voz oficial de los Santos.

“Es un momento importante para todos nosotros y en especial para la ciudad de New Orleans. A título personal estoy muy contento, porque uno forma parte de esta organización y se ha convertido en un vínculo entre el equipo y la afición hispana que sigue al equipo”, Indicó Marco Antonio García, la voz de los Saints en español.

El oriundo de la ciudad de La Ceiba, después de 23 años cubriendo a los Saints, una de las franquicias con más fans dentro del territorio nacional, no ocultó su alegría.

“Han sido 23 años de muchas satisfacciones y digo esto porque aprecio mucho lo que hago, me siento muy dichoso de realizar esta labor, tomando en cuenta que vengo de un país donde prácticamente este deporte no existe, entonces, pese a las derrotas, sufrimientos y lágrimas, esta oportunidad me llena de mucha satisfacción, y le doy gracias a Dios en ese sentido, he sido un hombre muy bendecido”, aseguró el ex narrador de futbol en la Liga Nacional de Honduras.

De narrar los goles de su amado C.D.S Vida en los campos de futbol hondureño a la NFL,

¿Cómo valora ese cambio?

El haber tenido la oportunidad de narrar los partidos de la Liga Nacional, ha sido un factor muy importante en mi carrera, realizando esa labor aprendí a tener soltura, crecí en confianza y descubrí que tenía talento para realizar esto, todo lo vivido en Honduras me preparó para esto. Muchos elementos que utilice en aquellos partidos, han sido incorporados a lo que hago y la audiencia lo ha recibido muy bien.

¿Cómo ha acogido la inmensa comunidad hondureña en New Orleans al equipo y a usted que los representa?

Me halaga ver como cada día la afición hondureña, se ha ido integrando aún más a la disciplina de los Santos, han sido un factor importante en el desarrollo del club, eso sí, ha sido un largo y arduo camino andado el que nos permitió llegar a este punto, el número de aficionados hispanos por lo que hemos venido haciendo se ha incrementado, existe mucho interés y ahora es común ver a nuestra comunidad con la indumentaria del equipo, ahora preguntan por jugadores lesionados, refuerzos, ventas, etc.

¿Qué tanto le llena de orgullo realizar esta labor como pionero hondureño en la NFL?

Nunca me he puesto a pensar en eso, a mí lo que siempre me ha interesado es en ver jóvenes aprendiendo e interesándose en lo que uno hace, si deseo que hayan más hondureños en este deporte, que crezcan en este campo, que muestren sus habilidades y que cuando uno no este puedan seguir informando en nuestro idioma a la comunidad hispana.

¿Qué opina de Brian Flores, el hondureño que labora con los New England Patriots?

Me llena de mucho orgullo y eso es lo importante, el hispano tiene que venir aquí con la idea de crecer, deben buscar dejar una huella en este deporte y ese debe ser un punto de motivación para las nuevas generaciones, ojala no pierdan ese deseo de algún día poder lograr sus sueños, porque en sus manos está el poder llevarlos a cabo.