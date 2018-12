Óscar Salas suena para reforzar al Motagua tras salir del Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

El mediocampista Óscar Salas quedó fuera del Olimpia y ya suena para reforzar las filas del vecino, el Motagua, que se coronó campeón en el reciente Torneo Apertura 2018 de la Liga Nacional.

Salas se quedó sin contrato para el próximo campeonato y no fue renovado por la directiva merengue, que también dio de baja al argentino Esteban Espíndola y a Hendry Thomas.

Motagua siempre se ha mostrado interesado en fichar los servicios del centrocampista hondureño de 25 años, quien también ha querido pertenecer a la institución azul.

Los motagüenses no tendría problema hoy en día para fichar a Óscar Salas que ha quedado como agente libre.

MENSAJE DE ÓSCAR SALAS

Óscar Salas había pedido salir del Olimpia antes del inicio del torneo pasado cuando tenía seis meses de contrato, pero el club merengue se negó y el jugador tuvo poca participación.

"Solo me queda agradecer afición olimpista que me apoyo y me dio su cariño, gracias a la Ultra Fiel también por alentar en cada partido. Olimpia es un sentimiento y gracias a Dios de pasar las alegrias que todo mundo quiere, gracias Olimpia, gracias a toda esa afición", se despidió Salas en su cuenta de Instagram.