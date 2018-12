Carlos Restrepo es presentado como nuevo técnico del Real España

San Pedro Sula, Honduras.

El colombiano Carlos Restrepo ha sido presentado este lunes como nuevo entrenador del Real España para el próximo Torneo Clausura 2019 en reemplazo del uruguayo Martín 'Tato' García.

Restrepo tomó el mando y se puso el overol para comenzar los trabajos con la plantilla en su sede ubicada en la colonia Lusiana de San Pedro Sula.

Ofreció su primera conferencia de prensa como técnico de la Máquina y en ella reveló que están cerca de fichar un delantero.

De igual forma reveló que antes de venir a Real España tuvo oferta de los clubes ticos como Saprissa y Herediano, además de haber estado en la lista de candidatos para dirigir a Costa Rica.

¿Cómo toma este reto?

"Sabemos que es un equipo que tiene historia y seguramente quer´´a ser protagonista, eso es lo que nosotros queremos bajos la idea nuestra, dejando las cosas buenas que tenemos y seguramente iremos adicionando algunas otras cosas".

Carlos Restrepo durante su primer entrenamiento como técnico del Real España. Foto Melvin Cubas

Su meta

"Cuando uno sale de su país, pretenden ganar cosas importantes, y creo que Real España es el vehículo para conseguir un logro más en mi carrera. Espero aportar, es mi tercera vez en Honduras, me siento contento, pero por sobre todo comprometido".

Tuvo ofertas de otros equipos

"A mí me pasó algo y es primera vez que me sucede, saliendo del Olimpia tuve oferta de Saprissa y antes de llegar a Real España tuve otra oferta de Herediano pero para irme a trabajar solo, para mí no era una buena condición y hubo otra poderosa porque estuve esperando la decisión de Costa Rica, estuve como candidato hasta el último momento y por eso no me compremetí con otro equipo. Real España hace muchos años conversó conmigo cuando estaba en Costa Rica, es un equipo grande que está para luchar para grandes cosas".

Acepta que ocupan un delantero

"Nosotros estamos en una semana de observación. Lo del delantero es una necesidad que la hemos hablado con la directiva, esperamos entre los candidatos que tenemos, tomar una decisión".

Los jugadores del Real España en la primera práctica bajo el mando de Restrepo. Foto Melvin Cubas

No maneja tiempo de espera de los delanteros

"Hay que tener la tranquilidad porque estamos sobre algo que el equipo quiere, algo que buscó desde el torneo anterior. El equipo tiene que estar cubierto, y se debe tener la competencia. Tenemos los candidatos, el gran enemigo de nosotros es el tiempo".

¿Nacionales o extranjeros?

"Hay candidatos no solo nacionales sino extranjeros. Vamos a tratar de acertar, queremos saber quien será el punta que nos fortalezca y en las próximas horas o días vamos a anunciarlo, lo importante es que vaya a triunfar acá en el país.