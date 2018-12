Keosseián agredió e insultó a animador de la gran final Motagua-Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

Manuel Keosseián reaccionó de manera violenta tras perder el título del Torneo Apertura 2018 contra el Motagua. El entrenador uruguayo del Olimpia agredió a un animador que el Ciclón Azul contrató para este partido en el estadio Nacional.

Tras el pitazo final del juego, los motagüenses se lanzaron a la cancha a celebrar que se coronaron campeones contra su vecino y el animador Robinson Miguel Montoya Martínez gritaba por el micrófono "¡Motagua campeón!".

Keosseián se molestó y le lanzó un puñetazo a Robinson en la parte posterior de la cabeza, mientras el animador camina hablando por el micrófono.

El técnico charrúa retrocedió unos pasos, pero luego se acercó para seguir increpando a Robinson, quien le reclamó por la agresión. "Manolo" se fue y otra persona se acercó para empujar al animador.

"Keosseián me pegó solo porque dije que Motagua es campeón, es mi trabajo que hago aquí en el estadio. Me dijo un monton de cosas, es antiético", contó Robinson entre lágrimas, tras lo sucedido.

Robinson siguió contando los hechos: "Terminado el partido dije Motagua campeón de forma normal y que se escuchó en todo el estadio, luego se me acercó (Keosseián), me insultó, me dijo hijo de la gran p... y me pegó en el pómulo, luego me estuvo amenazando otro barbón pero Keosseián fue quien me agredió".