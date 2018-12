Keylor Navas expresa su molestia por ser suplente en el Real Madrid

Madrid, España.

Keylor Navas está atravesando un duro momento en el Real Madrid. La situación del portero costarricense ha empeorado en el club blanco con la llegada al banquillo de Santiago Solari.

Cuando estaba Julen Lopetegui, Navas compartía titularidad con el belga Thibaut Courtois pero desde la llegada del argentino el banquillo del Real Madrid del tico ha pasado un segundo plano, ahora es suplente, en Liga y en Champions League, y con Solari solo ha jugado en la Copa del Rey.

Debido a lo anterior, el guardameta de Costa Rica está molesto por el trato que le dan en el Real Madrid, por lo que su continuidad, a pesar de que su contrato con los blancos finaliza hasta el 2020, no está clara.

“He pasado de ganar tres Champions seguidas a no jugar”, confesó Keylor Navas con molestia en el programa El Chiringuito de Jugones de Mega.

SOLO HA JUGADO UN PARTIDO

Keylor Navas no está contento de ser suplente en el Real Madrid.

Los logros en la Champions y su notable rendimiento en la Liga Española no han sido suficientes para ganarse la confianza de un club que año tras año se ha empeñado en buscarle un substituto, tema que ha mortificado al tico como lo reconoció ante el periodista español Josep Pedrerol.

“Keylor Navas intenta sonreír, pero seguramente no lo consigue, el arquero nos hizo una confesión importante, es una amargura de Navas por la situación, pero dice que no rinde”, comentó Pedrerol sobre la entrevista y de la que se dio a conocer un pequeño extracto.

Desde el cambio de entrenador, Keylor Navas solo ha disputado un partido. Fue el día 31 de octubre contra el Melilla, en Copa del Rey. Desde entonces, el portero costarricense acumula un mes sin jugar.

“Es complicado, pero tengo la fe en Dios que todo va a cambiar para bien en algún momento, voy a seguir trabajando con humildad y esfuerzo como lo he venido haciendo siempre, pero no es algo que sea de mi agrado ni esté contento, ni tranquilo, porque no soy ningún conformista”, indicó Keylor.