Michaell Chirinos regresa a la Selección de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La Selección de Honduras, que se encuentra bajo el mando de Carlos Tábora de forma interina, contará con Michaell Chirinos para el encuentro amistoso del próximo 11 de octubre con Emiratos Árabes Unidos.

El extremo derecho anotó el fin de semana su primer gol y es titularísimo en los Lobos BUAP de la primera división mexicana. El actual estratega de la Bicolor lo tiene en la agenda para la próxima convocatoria.

“Chirinos es bueno lo que está haciendo, es un muchacho que ha evolucionado, le dará mucho al fútbol nacional vistiendo la camisa de la H”, mencionó Tábora.

¿Entra en la lista?, se le consultó. “Sin duda, y hay muchos jugadores que lo están haciendo muy bien”, destacó.

Chirinos (de 23 años) no estuvo en la anterior convocatoria de la Bicolor en los amistosos con El Salvador y Corea del Sur a mitad de año. En ambos perdió la Bicolor.

Michaell estuvo por última vez en la H durante los duelos de repechaje rumbo al Mundial de Rusia 2018 frente a Australia

Y agregó Tábora: “Estamos siguiendo la pista, por ejemplo a Bryan Acosta, Alberth Elis, Bryan Róchez, quienes están teniendo momentos buenos en sus equipos”.

Jonathan Rubio y Wesly Decas son jóvenes que comienzan a rendir frutos en segunda y primera división de Portugal.

“Es importante en el plano personal de cada uno que se consolidan en el fútbol internacional, también es bueno para Honduras con miras a la eliminatoria rumbo a Qatar”.

La gala

El próximo 24 de septiembre se entrega el premio The Best en Londres, y Carlos Tábora estará en el evento adonde los cracks Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah son los finalistas.

“Viajo este jueves 20 de septiembre, me acompaña Jorge Jiménez, director de desarrollo de las selecciones. Es una bendicion de Dios asistir a un evento de tal naturaleza”, destacó el seleccionador nacional.

La Sub-20. Tábora se encuentra concentrado con la Selección menor en microciclo con vistas al Premundial en Estados Unidos donde Honduras está ubicado en el grupo C junto a Cuba, Antigua, Belice, República Dominicana y San Martín.

“Queremos llevar a los mejores jugadores del momento. En teoría, los rivales del Caribe tienen dificultades, y no hablamos de superioridades, por ejemplo, de República Dominicana y Cuba, que serán buenos termómetros. Buscaremos esa clasificación al Mundial de Polonia 2019”, sentenció el entrenador de la Bicolor Sub-20.