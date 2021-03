Trono en disputa: Godzilla vs. Kong

México.

Hace casi 60 años que estos titanes, dos de los íconos más impactantes de la cultura pop fílmica, se enfrentaron en una colosal pelea por primera vez. Un lagarto gigante radioactivo, misterioso como un viejo samurái, contra un colosal simio, inteligente y con emociones humanas.

Pero a diferencia de la película de culto del nipón Ishiro Honda, en Godzila vs Kong, que se estrena en los cines este jueves, habrá un claro e indiscutido ganador, promete Adam Wingard, el director de la misma.

“No importa quién pierda, nosotros ganamos como público. Lo divertido es verlos pelear. Además, creo que logramos dar con una historia que es satisfactoria a pesar de que elegimos ganador. Era importante para mí que no hubiera empate en esta película. Si ves la original (de 1962), la mayor crítica que le puedo hacer es que deja a la interpretación quién ganó”, reflexiona el realizador en entrevista.

Cuarta entrega del llamado MonsterVerse, el blockbuster Godzilla vs. Kong se estrenará en cines hondureños este jueves 25 de marzo y también en la plataforma HBO Max. Se trata de uno de los más grandes títulos lanzados durante la pandemia, un golpe para reactivar la industria.

“Esta película es un show, un espectáculo. Sus personajes, su diseño, sus efectos. Creo que va a motivar a la gente a reconectar con ir al cine. Hay ciertas películas que yo podría ver en la casa, pero esta no es una de ellas. A mí me pasó: recordar qué tan importante es el cine para nosotros”, medita Eiza González, una de las estrellas del elenco. La actriz encarna a Maia, hija de Walter Simmons (Demian Bichir), un magnate de la tecnología. Este está convencido de que los titanes, particularmente Godzilla, con un comportamiento errático, son un problema que debe ser atendido. No es común que dos mexicanos participen con papeles tan trascendentes en un filme hollywoodense de esta envergadura. Igualmente curioso resulta que lo hagan en una producción donde los verdaderos astros sean monstruos gigantes, pero eso no les genera relajación de su compromiso interpretativo.

“Para mí es la misma responsabilidad. Nunca he sentido que sea una carga llevar el peso de una historia o solo ser una parte más pequeña de ella. El aspecto más interesante de esto es el uso de la imaginación, la herramienta fundamental para cualquier actor, y ponerla en práctica de esta forma me parece una gimnasia sensacional”, opina Bichir.

Ya sea en el mar o en medio de la ciudad, los titanes no se detendrán hasta imponerse el uno del otro.

Debe saber.

La historia se desarrolla 5 años después de Godzilla: Rey de los Monstruos (2019) y 15 después de Kong: La Isla Calavera (2017). Explora el concepto de la Tierra Hueca, que ha ocupado el pensamiento de civilizaciones antiguas y grandes de la literatura (Jules Verne).

“La idea es que es donde se originaron los titanes, y tenemos que ir allí, (la organización secreta) Monarch quiere ir allí para asegurarse si aún son una amenaza a la humanidad”, adelanta Rebecca Hall, quien interpreta a la doctora Ilene Andrews, una estudiosa de Kong.

En cuanto a los combates, aquí se presentan las versiones más grandes de los monstruos en cuanto al cine de acción real. Godzilla, de 120 metros, no está dispuesto a que haya dos alfas con vida. Kong, de 102, no piensa arrodillarse ante nadie.

Colisionarán dos veces en el largometraje, la primera de ellas en el océano, una especie de tanteo, comenta Wingard.

“La batalla final (en Hong Kong) es la verdadera pelea. Ellos dicen: ‘Ok, vamos a despedazarnos’. Creerías que en una ciudad estás en terreno de Godzilla, porque estamos acostumbrados a que ese sea el terreno donde pelea.

“Sin embargo, usamos la ciudad como una gran jungla para Kong, con edificios en lugar de árboles. Él puede utilizar su inteligencia contra Godzilla y se vale del medio ambiente”, puntualiza.