¡Orgullo! Hondureño es aceptado en Harvard para hacer residencia en Medicina de Emergencias

San Pedro Sula, Honduras.

"La medicina es una profesión única que combina el aprendizaje continuo, la ciencia, y el servicio a los demás", expresó a Diario LA PRENSA Mario Castellanos (27) quien recientemente fue aceptado en la universidad de Harvard para la residencia en Medicina Emergencias.



El sampedrano, que egresó del Liceo Bilingüe Centroamericano, cursó un año de Medicina en la Universidad Católica de Honduras. En 2012, se ganó una beca para estudiar en Lindenwood University (Universidad de Lindenwood) en Misuri, Estados Unidos.



"Luego de cursar por año y medio, me transferí a Truman State University, para aprovechar las oportunidades de servicio en la comunidad y de investigación biomédica que esa universidad ofrecía. Culminé mis estudios universitarios en el 2016 como Licenciado en Biología con sublicenciatura en Química. Decidí tomarme un año para continuar trabajando en mis proyectos de investigación biomédica mientras aplicaba a las diferentes facultades de Medicina. Luego, en el 2017 comencé mi formación médica en el Medical College of Wisconsin (Colegio Médico de Wisconsin)".

Todo su esfuerzo y dedicación ha dado fruto pues este mes se gradúa como médico general. Sin embargo, su anhelo por seguir creciendo lo llevó a aplicar a una de las universidades más importantes del mundo, Harvard.



En marzo recibió la notificación de que había sido aceptado en dicho campus. "En Estados Unidos todos los estudiantes de Medicina a nivel nacional aplican a la especialidad como parte del último año de la facultad. Yo apliqué a Medicina de Emergencias y mandé aplicaciones a programas en todo el país, incluyendo Harvard y otros programas competitivos. Como parte de la aplicación, los programas entrevistan a sus candidatos. Luego de las entrevistas, tanto los programas como los candidatos, hacen un ranking de sus preferencias y se realiza una especie de sorteo".

Ser aceptado en Harvard es un sueño hecho realidad para el sampedrano de 27 años y un orgullo para Honduras.



Al consultarle sobre la clave para ser aceptado en una universidad de este nivel, expresó que sin duda influyen factores como el logro académico, las actividades extracurriculares, las cartas de recomendación, evaluación y las impresiones de la entrevista.



"También ha sido muy importante la ética en el trabajo, una actitud positiva y las ganas de marcar una diferencia. Valores que me han inculcado mis padres".



Sus padres Mario Castellanos y Marjorie Santos han sido el constante motor y soporte en su vida. "Gracias a la crianza y al ejemplo que me dieron, he sabido aprovechar las oportunidades que se han presentado. Yo soy un producto de los sacrificios que ellos han hecho para sacar a nuestra familia adelante. También tengo la dicha de contar con mis hermanos, tíos y tías que también me han apoyado durante esta trayectoria".

Su familia ha sido un pilar fundamental para alcanzar cada meta.





El ejemplar hondureño también menciona que ha tenido la fortuna de coincidir con grandes seres humanos en Estados Unidos, quienes se han convertido en sus amigos, mentores y segunda familia.



Los sueños de este hondureño no se detienen ahí, este planea subespecializarse en cuidados intensivos con el objetivo de trabajar en dicha unidad, así como en el departamento de emergencias. Luego, desea obtener una oportunidad en Medicina Académica para seguir trabajando con estudiantes y residentes a medida que ellos se preparan.



Mario envió un poderoso mensaje a los jóvenes hondureños que como él suenan con engrandecer a su nación a través del estudio y los valores. "Nunca dejen de luchar por sus sueños y en todo lo que hagan den lo mejor de sí mismo, traten de marcar siempre la diferencia, pues nunca se sabe quien está observando".