"No importa la hora": médico hondureño ofrece consultas gratuitas por el Covid-19

Redacción.

El médico hondureño Amaury García ha recibido admiración en las redes sociales, tras habilitar su número de teléfono para atender a pacientes que han dado positivo o presentan síntomas del Covid-19, y de esta forma poder ofrecerles un tratamiento adecuado.

"Si necesitas ayuda u orientación médica, llámame que gratuitamente te ayudaré. Mi número es 3252-4622, (de 8:00 am - 2:00 pm por teléfono y de 2:00-8:00 pm por mensaje WhatsApp). Estoy para servirte, el tiempo es oro para salvar una vida." publicó el galeno en su cuenta de Facebook.

El clínico de 37 años de edad y que actualmente trabaja en primera línea para la unidad de Covid en el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula busca evitar la exposición de personas innecesariamente, y anima a otros médicos a realizar la misma acción.

Causa

"He podido ayudar a muchas personas. Aún siguen llamando, recibo más de 700 mensajes y llamadas a diario, y por suerte he podido responder a la mayoría. Lo que quiero es incentivar a más médicos a que se unan a la causa, No cuesta nada hacerlo. Pasé frente al seguro social y miré una larga fila y me di cuenta que eran personas esperando para ser revisados por síntomas del coronavirus" explica Amaury García.

"Muchos quizás no lo tenían y se contaminan al no tener una opción con algún médico que les oriente. De ahí saqué la idea de usar mi teléfono para ayudar a orientar a las personas. Me han llamado incluso de Guatemala, México y Nicaragua. Es increíble el alcance de las redes sociales" aseguró el doctor en una entrevista para Diario La Prensa.

El post de servicio social publicado por el doctor fue compartido más de 30 mil veces y cientos de hondureños aplaudieron su noble labor.

A cuatro meses de la llegada del virus y con 23,943 contagios, los hospitales públicos de Honduras enfrentan una crónica falta de médicos, enfermeras, equipo, espacio y de camas.

