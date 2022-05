Razones por las que no encuentras pareja

SAN PEDRO SULA. Para muchos, encontrar una pareja estable no es tarea fácil. En el mundo existen millones de personas que anhelan establecer una conexión especial con alguien, pero a veces esto no sucede. Empiezas a ver a tus excompañeros del colegio casados y con hijos, y tu familia pregunta cuándo llevarás a una pareja a la cena de Navidad o Año Nuevo. Quizá te preguntes: “¿Por qué me cuesta encontrar a mi ‘media naranja’”, o “¿será que no nací para amar?”.

En este caso, la psicóloga Mónica Bueso explica que las relaciones de pareja que vemos en nuestra infancia causan un impacto en nuestras relaciones futuras.

“Tener experiencias tempranas traumáticas nos impide tener una relación saludable, ya que hay temores en base a lo vivido en la niñez. La vida de pareja de los padres puede ser algo positivo o negativo en nuestra vida”.

Estos miedos, cuenta la experta, provocan que rechaces a una persona con la que podrías tener una relación exitosa. “El temor al fracaso puede llevar a que te encuentres en una situación en donde conoces a un buen candidato, por así decirlo, pero las experiencias negativas de tu pasado te impiden avanzar”.

Problemas emocionales. La timidez es otro de los factores que influye negativamente. “Incluso si las personas tímidas logran avanzar en una relación, esta es conflictiva ya que hay un problema de comunicación, pues la persona tímida tiene habilidades sociales pobres”.

Por otra parte, si tienes baja autoestima, podrías elegir a la persona equivocada. “Te desesperas y aceptas a cualquiera. Confías en la primera persona que te habla porque crees que nadie te va a querer. Como consecuencia podrías involucrarte en una relación tóxica”, concluye.

Qué debes hacer:

1. La psicóloga Mónica Bueso aconseja ser paciente y no ceder a la presión social. “Debes plantearte si estás listo para tener pareja y si haz cumplido tus objetivos”.

2. Salir y conocer a diferentes personas expandirá tus opciones. Busca a alguien con quien tengas compatibilidad, la frase “los opuestos se atraen” no siempre es real