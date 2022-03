¿Parejas vitamina? Cuatro claves para mantener una buena relación

“Mejorarlas más allá del enamoramiento inicial y transformarla en una ‘pareja vitamina’, que al igual que las ‘personas vitamina’ sea una fuente de crecimiento personal, confianza, inspiración, apoyo y salud”, añade.

“El éxito de una relación radica en cómo ambos miembros saben salir de los conflictos. En la generosidad a la hora de ceder y perdonar y en cómo se comunican entre ellos”.

Es bueno evitar la existencia de “agendas ocultas y poco exploradas” en nuestra pareja y abonar un terreno emocional para compartir deseos e inquietudes que nos ayuden a recrear un espacio de desarrollo individual, sugieren los expertos de la revista en línea La Mente es maravillosa. Para lograr esto debemos escuchar al otro sobre sus inquietudes y sus sueños. Hacerle preguntas que le animan a explorar la historia que alimenta su ambición.

Ofrecer empatía transmitiendo el mensaje de “entiendo que para ti sea tan importante” (compartamos o no su aspiración).

Amarse es quererse, a “pesar de” y “con” nuestros lados y aristas.Todos tenemos un lado feo, otro bonito, otro hiriente, otro empalagoso, otro ácido, otro amargo, otro dulce, otro salado, otro alegre, otro temeroso, otro triste, otro explorador, otro perezoso y otro desconcertante.

Cada una de nuestras facetas nos constituye en seres dignos de amar y de recibir amor, por lo que para completarse como vitamina emocional debemos respetar la expresión de cada sentimiento y cada manera de ser. Solo así podremos besar con cada rincón de nuestro corazón.

Rojas Estapé comparte a continuación cuatro claves que en los momentos de dificultades en la pareja pueden ayudarnos a descubrir si estamos descuidando alguno de los pilares de un amor sano.

Recomendaciones

1. -TRABAJA LA COMUNICACIÓN. Marian Rojas recomienda prestar atención a cómo hablamos, nos comunicamos y expresamos lo que sentimos. Aconseja evitar “sacar la lista de agravios y de heridas del pasado”.Advierte que en los enfados, el cerebro saca a luz los golpes, heridas, daños, ofensas, desaires y desprecios que la otra persona nos ha hecho. En esos momentos “cuida tus palabras, ya que tienen un impacto directo en la otra persona, en ti y en la consolidación de la relación”.

2.- ANALIZA TU SENSIBILIDAD. “¿Cómo te afectan las cosas? ¿Le das vueltas a cualquier comentario negativo? ¿Sufres de forma desproporcionada ante una mala cara o un hecho insignificante?”, pregunta esta psiquiatra. Recomienda dar a las cosas que nos pasan el valor que verdaderamente tienen: “un consejo que nos ayudará en todos los temas de la vida”, asegura.

3.- CUIDADO CON LA IMAGINACIÓN. “El 90% de las cosas que nos preocupan jamás suceden. No son reales, son fruto de la imaginación, pero tienen un impacto directo en nuestro cuerpo”, advierte.“Seguro que le gusta otro/a”, “me ignora”, “los niños no le importan”, “se olvidará de la fecha de nuestro aniversario”, “no quiere estar conmigo, prefiere estar con sus amigos/as”,son algunos ejemplos de diálogos internos tóxicos y perjudiciales, según la experta.Por eso recomienda a los integrantes de una pareja que, cuando estén bien, en un momento pacífico de la relación, escriban una carta o una nota en el móvil describiendo todo aquello que les mueve a seguir con la otra persona”.En las etapas malas releer ese documento se convertirá en un bálsamo para la mente “que nos recuerda lo bueno que tiene el otro y nos aleja de los pensamientos negativos”, propone.

4.- PRESTA ATENCIÓN A LOS DETALLES.- “El amor se nutre de detalles”, señala esta psiquiatra, que aconseja demostrar nuestro cariño y afecto a través de mensajes, caricias, mimos, delicadeza y abrazos. “El que no sabe expresar afecto puede llegar a tener un problema para mantener la relación. Si notas que es algo que no te gusta o te cuesta, pide ayuda, lee al respecto o habla con alguien cercano. Seguro que poco a poco puedes vencer esa barrera”, concluye.

Famosos

Los cantantes Camilo y Evaluna se han convertido en una pareja mediática del espectáculo. Ella por ser hija del cantautor Ricardo Montaner y él por ser un exitoso cantante colombiano. Sus frecuentes y efusivas muestras de amor en redes sociales y el evidente apego que existe entre ambos como pareja siempre han sido objeto de críticas. Siendo un buen ejemplo para los expertos de lo que hoy se conoce como “pareja vitamina”, profesándose amor y admiración mutua. A Camilo no le importan las críticas, “me parece que los hacen gente que o nunca ha sentido lo que yo o no entiende lo que es el amor”, dijo a People. “Durante este confinamiento he aprendido más de Evaluna que en los años anteriores. He visto cómo se ha convertido en una líder y organizadora generosa y capaz”.