Qué hacer si sus hijos no me aceptan

Tener una nueva pareja cuando hay hijos de por medio no siempre es tan fácil, ¿por qué decimos esto?, porque ellos son los primeros que piden explicaciones sobre quién es esa persona, a qué se dedica, entre otros.

Cuando conocemos a alguien que nos cautiva y que poco a poco se va ganando nuestro corazón, para luego pensar: “No le tengo que dar explicaciones a nadie, de todas formas sus hijos me tienen que aceptar”, lo que sin duda es egoísta, ya que ellos merecen que sus emociones sean escuchadas y validadas porque esa decisión también los involucra.

Entonces, a partir de lo mencionado, lo primero es buscar la forma que le resulte más cómoda para acercarse al pequeño o pequeña, lo ideal sería que sea algo progresivo, conforme se vaya avanzando con el vínculo con alguien, así no tiene que decirlo de golpe.

“Es importante tomar en cuenta que es un proceso que representa un gran cambio en su vida y que tomará tiempo de conciliar. Y muchas veces, una relación de confianza y comunicación de padre-hijo ayuda a facilitar el proceso. Su padre o madre puede comenzar a hablarle sobre la persona que conoció y la hace feliz, reconocer sus sentimientos y validarlos aceptando que es normal sentirlos, con el tiempo se dará cuenta que su nueva pareja es una buena persona, pues para su progenitor también es importante que la conozcan y sobre todo, que se lleven bien y la respeten”, explica la especialista del centro de atención psicológica Sol Naciente, la licenciada Jessenia Sabillón.

En cambio, si ya se habló y existe un rechazo constante, es importante tener paciencia, así como lo afirma la psicóloga. “Ten paciencia, no debes asumir la responsabilidad de su rechazo. Comprende que es una situación difícil para ellos también y todo lleva su tiempo. Procura tu bienestar y estabilidad emocional”, y agrega algo clave, “no intentes cambiar sólo para que le acepten, brinda la oportunidad de conocerte y ten perseverancia durante este proceso”, recomienda.

Entre las reacciones que puede mostrar un niño que se resiente porque su padre tiene una nueva pareja son varias, sobre todo el hecho de que sienta que ahora ya no será prioridad de su padre o madre, lo cual es normal.

Ante esto, el niño puede mostrar diferentes reacciones, tales como: el rechazo, acompañado de rabietas, cambios en sus rutinas (que deje de realizar actividades que le gustan para llamar la atención de su padre o madre; conductas agresivas o rebeldías.

“Varía mucho también, según la edad y madurez de cada niño”, expone Sabillón. Las soluciones, como siempre se lo recordamos, se basan en la comunicación, esto como en todo proceso de convivencia y bienestar familiar, no solo con la pareja actual, incluso con la ex pareja (padre o madre del niño), “socializar los límites que podemos tolerar durante el proceso, puntualizar las prioridades del padre o madre ante sus hijos, conocer los intereses y planes a futuro de ambos, entre otros”, dice la experta.

Por otra parte, también puede suceder que su pareja la oculte de sus hijos, y no necesariamente es una mala noticia, ya que todo proceso de cambio requiere de tiempo. La nueva pareja puede tomar acciones positivas para su desarrollo personal, para evitar agobiarse y empeorar la situación.

Es importante socializar con su pareja sus sentimientos y preocupaciones, y tratar de llegar a un acuerdo dónde los dos se sientan cómodos. Un error común que podemos cometer es el intentar tomar el rol de padre o madre por lo significativo que es para un niño.

“Tratar de reemplazar ese lugar (más si uno de ellos ya no está en vida), puede generar un rechazo mayor para el niño y volver más difícil el proceso. Recordemos que todo es un proceso y dependiendo del desarrollo de la relación del niño con la nueva pareja, ejercer ese rol se puede dar de manera natural como resultado de una buena relación”, aclara la especialista.

Otro error es intentar convencer con regalos, pues los niños pueden interpretarlo como chantaje, incluso puede aprovecharse de ello. Puede obsequiarle momentos de calidad, los cuales seguramente serán de mayor alcance y efectividad.

“Se aconseja más los regalos intangibles, es decir, la atención, el tiempo de calidad y el demostrarle interés por un gusto o preferencia personal. Acompañarlos a practicar su deporte preferido, motivarlo para que realice su pasatiempo favorito o jugar algún juego de su interés demostrará al niño que tratamos de ser su amigo y no la persona que le quitará a su mamá o a su papá”, aconseja la psicóloga Jessenia Sabillón.

Es importante que habite la tranquilidad en una familia, y para lograrlo es necesario luchar por ello constantemente para superar desacuerdos, los cuales con buenas acciones seguramente prosperarán. Así que para mayor tranquilidad de todos los involucrados, puede ser útil acudir a un consejero familiar que ayude a conciliar los desacuerdos familiares.

Consejos

1. Es recomendable hacerlo como una amistad, compartiendo algún momento de ocio para que se vayan familiarizando con usted hasta que se den cuenta que es la nueva pareja de forma natural.

2. Evitar no hará que ello mejore sino justo lo contrario. Hará sentir al hijo que tiene el control de la situación, que tiene las herramientas para apartarte y eso le reforzará aún más en su postura.

3. Si ya has hecho un trabajo de empatía y compasión para comprender el dolor de esos hijos debido a lo que han pasado y aún así no has obtenido ningún resultado satisfactorio, tu pareja tiene la llave de la situación.

