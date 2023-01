¿Qué hacer si tu pareja te pide tiempo?

REDACCIÓN. “Mi pareja me pidió tiempo y no sé qué hacer, siento que quiere deshacerse de mí y evita decírmelo directo por miedo a mi reacción o algo más”, esta es una de las frases más típicas escuchadas en las clínicas de atención psicológica, incluso entre amigos.

Este tema es complicado, pero lo abordaremos desde un punto de vista psicológico para que puedas tener mayor claridad mental, lo cual es necesario a la hora de tomar decisiones firmes.

No es una situación fácil, el que tu pareja te pida tiempo, esto genera en ti un montón de dudas, ante esta crisis desearás respuestas inmediatas del porqué de esta petición, tomarlo de la mejor manera es el primer paso, y esto muchas veces depende de que tan afectivamente vinculado/a estés con esa persona.

Aceptar la solicitud de tu pareja, aunque esto sea muy triste para ti, abrirá el camino a ese diálogo en común en el cual vas a obtener respuestas ante tus dudas, y esto facilitará ir conteniendo tus emociones de una forma más sana.

Razones. “El amor y las emociones no son camisas de fuerza”, tajante lo afirma la psicóloga y terapeuta de parejas, Silia Barahona. “Cuando tu pareja pide tiempo, da pauta a que no se siente bien en la relación, o que no se siente del todo comprometido y ambos no están en la misma sintonía o intereses en común. Cuando una persona te ama y está segura de los sentimientos que tiene hacia tu persona, no duda”, explica.

Decisión. Si nuestra pareja no está feliz, no se siente cómoda o en paz, entonces es determinante por nuestro bienestar emocional consensuar una decisión, determinar si ese tiempo es por unos meses o si es definitivo, ya que si es definitivo y la relación termina no te crearás falsas expectativas o esperanzas en la relación y así iniciarás tu proceso de duelo que te permitirá gestionar tus emociones.

Por otro lado, te preguntarás si el darse un tiempo puede tener su lado positivo, y sí que lo puede tener, siempre y cuando ese tiempo les permita evaluar tus necesidades individuales y como estas se complementan con las del otro.

También si estás pasando por alguna situación emocional y personal que sientas la necesidad de llevar tu proceso solo o en compañía de otras redes de apoyo. Además de que en ese tiempo fuera, te puedas permitir el trabajar en ese proyecto personal o académico que tanto deseas, “el tiempo contesta tus preguntas o hace que ya no te importen las respuestas”, dice la psicóloga.

Salud emocional. El amor y la confianza en la pareja es algo que se construye diariamente, a través del diálogo con la pareja, la comunicación es vital en las relaciones.

Tener esa comunicación asertiva permitirá exponer al otro mis necesidades y desarrollar esa empatía en base a las suyas, el ser consciente ambos de nuestras fortalezas y debilidades y en conjunto abonar a mejorar nuestras relaciones.

Para la terapeuta de parejas, Silia Barahona, “la importancia de una salud mental y emocional individual es base para construir una relación de pareja sana”.