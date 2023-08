¿Cómo saber si tienes una pareja narcisista?

El trastorno de la personalidad narcisista es una enfermedad de salud mental en la cual las personas tienen un aire irrazonable de superioridad. Necesitan y buscan demasiada atención, y quieren que las personas las admiren.

Es posible que a las personas con este trastorno les cueste comprender o no les importen los sentimientos de los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de absoluta confianza propia, no están seguras de ellas mismas y reaccionan fácilmente a la más mínima crítica.

Consecuencias. El trastorno de la personalidad narcisista causa problemas en muchas áreas de la vida, como las relaciones interpersonales, el trabajo, la escuela o los asuntos financieros.

En general, pueden sentirse infelices y decepcionadas cuando no les hacen favores especiales o no reciben la admiración que creen merecer. Pueden sentir que sus relaciones interpersonales son conflictivas y poco satisfactorias, y es posible que los demás no disfruten de su compañía.

La psicóloga clínica Pilar Guerra alerta sobre el significativo aumento de pacientes en tratamiento psicológico por mantener relaciones estrechas con personas con trastorno narcisista de la personalidad.

“Cada vez detectamos más casos con síntomas tales como depresión, soledad o aislamiento que son consecuencia de relaciones con personas con trastorno narcisista de la personalidad, ya sea en pareja, familia disfuncional, grupos de amigos o en el entorno laboral, con jefes déspotas que rozan el mobbing laboral”, explica la especialista.

Es fundamental detectar estos patrones de comportamiento con agilidad para evitar terminar como víctimas de relaciones desagradables que, como afirma la psicóloga, actualmente se considerarían como maltrato.

Empatía y ecpatía. La experta en el tema indica que las corrientes más positivistas de la psicología están en retroceso: “Hemos dejado de considerar que la responsabilidad de nuestras dolencias emocionales es nuestra. No siempre es verdad”.

Existen tendencias en la psicología actual que dividen a las personas en dos grupos: las empáticas y las ecpáticas. Las primeras son las capaces de identificarse mental y emocionalmente con otras personas, mientras que las segundas carecen de estas cualidades.

Según explica Pilar Guerra, las personas ecpáticas a menudo son diagnosticadas con trastornos de las personalidad y de psicopatía integrada y pueden producir secuelas postraumáticas en las personas empáticas con las que mantienen relaciones estrechas.

La especialista explica que debido a la mayor presencia de oxitocina en las mujeres, estas tienden a ser más empáticas, ya que esta hormona es la encargada de modular nuestros comportamientos sociales y sentimentales.

Prevención. No siempre nos percatamos de los comportamientos dañinos que nos rodean y lo cierto es que la salud mental puede empeorar por no prestar atención a las señales que la mente nos envía.

Reconocernos como víctimas no siempre es fácil, por lo que Pilar Guerra nos deja algunas señales de deterioro de nuestra salud mental a las que debemos estar atentos: Negatividad, miedos, cambios de humor repentinos y preocupaciones excesivas, así como la procrastinación, el aislamiento y la apatía.

Es importante recordar que no siempre las personas causan daño voluntariamente y que nosotros mismos podremos haberlo hecho en alguna ocasión. Sin embargo, debemos prestar atención a estos síntomas que nos alertan de un posible malestar emocional.

Perfil de un narcisista

1. Una pareja narcisista presenta actitudes de control constante como revisar las redes sociales y el teléfono, pedir o robar contraseñas, seguir a escondidas a la pareja, etc.

2. Quiere y exige la atención constante de su pareja. No soporta la ausencia de su ser amado (le llama o manda mensajes constantemente por celular, por ejemplo).

3. Es celoso. No le gusta que su ser amado le brinde atención a alguien más, incluso hijos o padres. Buscan crear conflictos con sus amistades o familiares, ejemplo: creo que no le caigo bien a tu amiga.

