Cómo saber si vives un “amor destructivo”

El psicólogo señala que en los esquizoides no hay seducción, expresiones cariñosas o acompañamiento. “Únicamente hay vacío afectivo”.La persona limítrofe, por su parte, es impulsiva, emocionalmente inestable, paradójica, caprichosa, insegura, autodestructiva y con tendencia a crear adicciones.

Para Riso reconocer estas maneras de amar, a las que califica de insoportables y agotadoras, permitirá a las personas evitarlas si aún no se han enganchado en ellas, o enfrentarlas sí ya están involucrados.

Cómo reconocerlos

Walter Riso presenta las siguientes características de las personas con las personalidades que pueden llevarlo a un vínculo destructivo:

Histriónico-Son llamativas. -Siempre están pendientes de decir lo que el otro espera escuchar o lo adulan exageradamente. No conocen la discreción. Para ellos seducción y cama no van ligados necesariamente, lo cual no quita que el acto pueda consumarse. Es muy probable que existan roces, toques de mano, acercamientos y preguntas muy directas que harán que el otro se ponga a la defensiva o se asombre sin saber qué hacer.

Paranoico-Se niega a responder a preguntas relacionadas con su vida personal. Trata de mantener una relación afectivamente distante para que no lo descubran. Intenta averiguar mucho sobre la vida pasada del otro, buscando indicadores sospechosos. Está pendiente de la actitud que asuma el otro ante otras personas del sexo opuesto para evaluar si es fiel o no. Es celoso y controlador.

Pasivo-Propone más de lo que hace. Es especialmente incumplido.-Pide favores, pero no los hace.No le gusta que el otro sea quien maneje la situación, pero tampoco lo hará él o ella. Sus apreciaciones sobre determinadas personas o situaciones podrán ser muy duras, destructivas o negativas.

Narcisista-Las conversaciones las canaliza sobre su propia persona.-Cuando se le contradice no puede disimular su desconcierto e incomodidad. Exhibirá las marcas cada vez que pueda: ropa, reloj, zapatos. Nunca dirá: “no sé”. Se le escapa el trato inadecuado, brusco o descortés hacia otras persona.

Obsesivo -Está pendiente de los errores que comete el otro. Su atención está focalizada en los detalles y perderá de vista la totalidad de los hechos. No soporta que las cosas no estén en su sitio como deberían. Se hará cargo de todo, le recomienda a la pareja qué hacer y toma el liderazgo. Es una persona totalmente organizada y sumisa frente a la autoridad.

Antisocial-No es capaz de ponerle freno a la diversión y a las emociones placenteras. Busca compartir actividades extremas e involucrar al otro en sus juegos. Intenta tener sexo apresuradamente y de un modo poco convencional. Muestra muy poco interés en lo que piensas y sientes. Es mentiroso y manipulador.

Esquizoide-Sus respuestas emocionales son planas y poco expresivas. No disfruta mucho de las relaciones íntimas. Siente que debes tomar la iniciativa en todo y casi siempre porque nada le produce entusiasmo. Es una persona solitaria con pocos amigos y una historia afectiva pobre. Sus metas y vida interior son pobres.

Limítrofe -Buscan sexo y experiencias fuertes. Son seductores y extravagantes. Muestran una emoción desbordada. Manifiestan un espíritu contestatario.-Son manipuladores.

