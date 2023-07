Amor moderno: así son las relaciones de la Generación Z

De acuerdo con el informe “Future of Dating” 2023, hecho por la app de citas Tinder, la Generación Z -nativos digitales nacidos a finales de los 90 y a principios del nuevo milenio-, busca relaciones basadas en ser más honestos y abiertos.

Es por esto que los Millennials, generación que antecede a la Z, consideran que las relaciones de los jóvenes de entre 18 y 25 años son más sanas que cuando ellos tenían la misma edad.

La salud mental primero

El informe señala que el 79 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 25 años quiere que sus parejas tengan como prioridad la salud mental.

Incluso, encuentran más atractiva a una persona que está dispuesta a trabajar en ello, pues según algunos estudios, la Generación Z está constantemente ansiosa y estresada.

De hecho, la prioridad número 1 para el 39 por ciento de los jóvenes solteros que fueron encuestados es trabajar en su bienestar personal. En tanto que el “self care” (o autocuidado) está en el cuarto puesto de intereses que más atraen, según Tinder.

“La diferencia es que la Generación Z está dispuesta a ser más real y honesta respecto a su salud mental, así como a la necesidad de priorizarla”, señala “Future of Dating”.

Sin filtros; sólo yo

Esta generación está más consciente de sí misma y no ve la necesidad de tener fotos muy editadas o con decenas de filtros para tener citas. Para ellos, la autenticidad es lo más preciado.

“Para los usuarios de Tinder de 18 a 24 años, no hay mayor green flag que sentirse a gusto siendo ellos mismos con su match (86%)”, afirman.

A diferencia de generaciones previas, ellos están más enfocados en aceptar todo sobre uno mismo, pues lo consideran un elemento fundamental para construir confianza con la pareja. “Lo que significa que no les importa alejarse de una situación si eso significa ser fieles a sí mismos”, añade.

¿Miedo al compromiso?

En muchas pláticas seguro has escuchado un clásico: “a los chavos de hoy ya no les gusta comprometerse”. De acuerdo con “Future of Dating” 2023, esta es una verdad a medias.

Para la “Gen Z” el matrimonio ocupa el décimo lugar en su lista de prioridades cuando piensan en objetivos a corto y largo plazo.

Esto contrasta con la visión que tienen los Millennials, para quienes este tipo de unión (civil o religiosa) se encuentra en el cuarto sitio en su lista de metas.

“Los jóvenes de hoy en día están cambiando el paradigma al descartar los plazos y objetivos tradicionales y la presión autoimpuesta por las etiquetas convencionales. En cambio, están adoptando un enfoque más relajado en sus relaciones que ha abierto un mundo completamente nuevo con otros tipos de conexiones significativas”, señala el informe.