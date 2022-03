Yelsin Almendares se prepara para el Miss Mundo

LA CEIBA. La hermosa y escultural joven Yelsin Arely Almendares Ramos, de 23 años y originaria de Danlí, El Paraíso, se coronó el fin de semana como la nueva Miss Honduras Mundo 2022.

Tras su elección como la nueva reina, la elegante y destacada joven compartió en exclusiva para Diario LA PRENSA cómo esta trabajando y preparándose para este encuentro de belleza internacional, en el que pretende destacar al cien por ciento. Conozca algunas de sus respuestas ante las preguntas planteadas de su vida personal y su futuro prometedor como una figura de la belleza hondureña.

1. ¿Cómo te describes?

Soy una mujer humilde, disciplinada y empática con quien forma parte de mi entorno, mantengo siempre presente mis orígenes y el amor hacia mi familia y, por supuesto, mi enfoque hacia el cumplimiento de mis metas y objetivos.

2. ¿A qué te dedicas actualmente?

Estoy dando continuidad a mi carrera universitaria de Administración de Empresas gracias a la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y deseo poder realizar el curso de tripulante de cabinas, ya que considero que el cielo es el límite para poder lograr mis objetivos.

3. ¿Has participado antes en concursos de belleza?

Anteriormente tuve la oportunidad de ser partícipe en el Reinado Internacional del Maíz en mi ciudad natal, donde logré ser la ganadora del certamen en 2018.

4. ¿Qué te motivó a concursar por la corona de Miss Honduras Mundo 2022?

Siempre vi en el certamen de Miss Honduras Mundo y su organización una plataforma que permite formarse como mujer de manera personal y profesional, logrando obtener oportunidades que traspasan fronteras, y de eso me propuse a ser parte de este selecto grupo de mujeres integrales que somos llamadas Honduras ante los ojos del mundo.

5. ¿Cuál ha sido la experiencia de vida que te ha dejado huella y qué aprendiste?

En el año 2018, tras ser electa como reina del festival en Danlí, me enfrenté de lleno a comentarios y críticas de personas malintencionadas que sin conocerme tuvieron el atrevimiento de emitir opiniones sobre mi persona; sin embargo, esa situación me permitió ser más fuerte y madurar, teniendo una perspectiva diferente de las cosas, creando una personalidad más fuerte y sólida porque no permitiré que nadie me haga perder mi paz y enfoque para seguir creciendo en mi vida.

6. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres?

En mi tiempo libre agradezco y disfruto de poder compartir con mi familia, ya que ellos son el pilar fundamental de mi vida, además, que amo la velocidad y los deportes extremos, como el motociclismo de montaña, montar a caballo, escuchar música y ser partícipe de ayudas sociales con la red de voluntariado Nacional del departamento de El Paraíso.

7. ¿De qué manera te proyectas con tu comunidad, eres voluntaria?

Como miembro de la red de voluntariado de mi ciudad he formado parte de las siguientes actividades de ayuda social: apoyo en la recaudación de la megacolecta para la Fundación de Niños con Cáncer, voluntariado en actividades de Teletón, donaciones de víveres de suplementos e higiene para el asilo de ancianos en mi ciudad, apoyo como voluntaria en las recaudaciones del centro de rehabilitación Gabriela Alvarado en Danlí.

8. ¿Qué aspiraciones tienes para tu vida?

Aspiraciones y metas por cumplir tengo muchas, pero a realizar con prontitud puedo mencionar que quiero realizarme profesionalmente como licenciada en Administración de Empresas, titularme como tripulante de cabina y la experiencia de ser llamada Honduras en el Miss Mundo dando lo mejor de mí para lograr destacar el nombre del país a nivel internacional.

9. ¿Tienes novio o cuál es el tipo de hombre que te gusta?

No, para mi vida sentimental espero que en su momento pueda conocer un caballero respetuoso, empático, trabajador y enfocado en cumplir con sus objetivos, siendo apoyo el uno del otro para juntos construir un futuro ideal deseado por los dos.

10. Figurar en el concurso internacional de Miss Mundo no es fácil, ¿cómo piensas prepararte?

El Miss Mundo, más que ser un certamen, es una plataforma que busca una mujer integral, que pueda desempeñarse en múltiple ámbitos y sectores.

En mi caso personal ya comencé mi preparación integral para poder mejorar en todos los aspectos y representar a Honduras de la mejor manera posible. Mejorando dicción, pasarela y posturas, creando mayor resistencia física y deportiva, estoy creando la mayor cantidad de herramientas que puedan ser útiles para lograr el objetivo de ver el nombre de Honduras brillar por todo lo alto.

Perfil

Nombre: Yelsin Arely Almendares Ramos

Nació: Danlí, El Paraíso,24 de junio de 1998

Edad: 23 años

Estado civil: Soltera

Profesión: Bachillerato en Ciencias y Humanidades y pasante de la carrera de Administración de Empresas en la UTH.