Arely rodríguez, en el top 1 de la locución radial

San Pedro Pula. Alegría, tal como su apellido lo dice, es lo que transmite Arely, una joven nacida el 14 de septiembre de 1995 en el hospital Mario Catarino Rivas de esta ciudad y que desde hace 16 meses se encarga de animar las mañanas de los miles de radioescuchas de EXA Fm en el programa “El Desmorning”.

Aunque para muchos, los últimos meses de 2020 estuvieron llenos de tragedia, para la hija de una omoense y un santabarbarense significó uno de los mejores momentos de su vida pues le llegó una gran oportunidad laboral en el show estrella de la reconocida “Estación naranja” con un programa de lunes a viernes de seis a once de la mañana.

“Fue un logro impactante llegar a ‘El Desmorning’, fue en cuarentena y en medio de Eta, luego pasó Iota; la audiencia estaba súper vulnerable y solo quería liberarse de todo lo que estaba pasando en el país. Me di cuenta de la capacidad que tengo de poder cambiarle el día a alguien con mis ocurrencias o con la manera de informar, fue ahí cuando supe que tenía mucho más para ofrecer”, dice la joven que inició hace seis años en el mundo radial programando música en la estación online Dee Jay, siempre de Audiosistema, y que además transmite los sábados el top 20 de lo más escuchado en Exa FM.

“Antes era una adolescente que no sabía si había elegido bien lo que estudiaba, que no confiaba mucho en mi talento, así que la locución me ayudó también en mi crecimiento personal”, agrega la ahora Licenciada en Ciencias de la Comunicación que ha entrevistado a artistas como los venezolanos Chino & Nacho, Carlos Vives, y a los integrantes del grupo colombiano Piso 21.

Entusiasta. Arely creció sola con su madre, pues su papá, con quien mantiene una gran relación, emigró hace muchos años a Estados Unidos. Aunque se podría creer que esa ausencia paternal la volvería tímida o retraída, fue justamente siendo niña que se dio cuenta de su capacidad para hablar en público al estudiar en la escuela Miguel Paz Barahona del barrio donde creció.

Ahí también aprendió a bailar profesionalmente lo que le sirvió para relacionarse mejor con las personas y a no tener problemas para desenvolverse en cualquier tipo de charla. Aunque con sus primas o compañeras siempre disfrutaba escuchar la radio o grabar videos, fue mientras estudiaba la carrera de Administración de empresas en el Instituto Heliodoro Valle donde se le despertó la idea de formar parte de los medios de comunicación.

“En mi último año de carrera llegaron de la Universidad de San Pedro Sula, USAP, para llevarnos a sus instalaciones y ofrecernos las carreras que ellos tenían disponibles, no tenía idea de qué haría, pero cuando leí la descripción de la carrera de Ciencias de la Comunicación pensé: ‘Wow, qué bonito ha de ser prepararse para ser la voz de alguien más o para transmitirle un mensaje a otras personas’, y dije: quiero intentar y saber si soy buena para esto.

El reto más grande fue convencer a mi mamá porque lo miraba desde el lado periodístico y con miedo por lo que había ocurrido en esos años con algunos comunicadores, me costó muchísimo convencerla pero al final lo aceptó”, dice con emoción.

Pasaron dos años de estudio y Arely sentía que debía involucrarse más, y fue cuando su compañera de clases Gabriela Galeas, a quien ahora sustituye en “El Desmorning”, le comentó sobre la disponibilidad que había para hacer un casting en Dee Jay, logró pasar y ahí llegaba tres días a la semana a aprender y después de año y medio pudo postularse para formar parte de Exa Fm y así lograr el espacio de los sábados con “El Exametro”, el top 20 de lo más escuchado en la emisora.

“Recuerdo muy bien que un día le dije a mi prima; si tuviera la oportunidad de trabajar en radio me gustaría estar en EXA o en una estación radial de rock & pop, pero era una plática normal, pues en aquel entonces nunca me visualicé como locutora o comunicadora, nunca lo vi como una posibilidad.

Y ahora estar en una de las radios más importantes del país es toda una experiencia, increíble y especial”, relata la también bailarina profesional.

“Un locutor tiene un trabajo demasiado grande al momento de hablar en ese micrófono y transmitir sensaciones además de informar, y lo bonito en Audiosistema es que la gente también nos puede observar y ver nuestras expresiones.

Uno debe olvidarse de si tiene problemas, todo eso inmediatamente se abre el micrófono y procurar estar bien para mejorar el día de los radioescuchas”, explica la joven que se levanta a las 5:00 am para estar, en compañía de su amigo y compañero en cabina Ricardo Valle, con mucho positivismo.

Intímamente. Arely cuenta que creció en la colonia La Unión y tuvo una infancia muy divertida, “mi mamá me dejaba salir y jugar en el pasaje con mis amiguitos. En ese momento podíamos andar con libertad sin ningún miedo”, dice. Probablemente por eso es una joven que transmite mucha paz, mucha calma, es muy sociable, amable y alguien a quien le gusta soltar el celular y prestar atención cuando se platica con ella.

“Si yo puedo ayudar a las personas lo voy a hacer, además me considero una ambientalista y trato de fomentar eso en mis cercanos y seguidores en redes sociales”, asegura la joven que también defiende los derechos de las mujeres y trata de promover la igualdad de género.

Arely está soltera, pero abierta a cualquier tipo de posibilidades, “me gusta conocer gente, me gusta dar esa oportunidad obviamente teniendo un límite porque también he pasado por experiencias bastantes fuertes en el amor, pero quiero tener una familia más adelante, formar un hogar, conocer diferentes lugares , así que mi futura pareja debe ser aventurero y estoy muy, muy segura que lo voy a encontrar y espero que entonces me vaya bien”, dice con firmeza.