Úrsula Corberó: regresa con nueva miniserie en Netflix

Úrsula Corberó, actriz española internacionalmente conocida por “La casa de papel” o “Física o química”, se lanza al nuevo reto de protagonizar la serie “El cuerpo en llamas”, un “true crime” que recrea el llamado “crimen de la Guardia Urbana” donde interpreta a la asesina Rosa Peral, que aún cumple condena.En declaraciones a EFE,

Corberó aseguró este miércoles que no tuvo más remedio que enfrentarse a este papel “con mucho respeto y con un poco de presión también”, pero sobre todo “con mucho control del ‘frikismo’”, ya que encarna a una persona que está viva y en la cárcel, y a la que todo el mundo ha visto en la televisión hace solo unos años.Para saber dónde se metía, Corberó contó que se reunió muchas veces con Netflix, “les hacía muchas preguntas, lo comentaba con la almohada, al día siguiente me venían a la cabeza nuevas preguntas”, hasta que después de “un mes de idas y venidas”, al final dijo que sí, consciente, no obstante, de que “había mucho riesgo”.