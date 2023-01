Seis claves para alcanzar sus metas en este año

Aborde la espiritualidad no solo como la creencia en un Dios o tener una religión, sino conectar con el universo y consigo mismo, tener la capacidad de saber “quién eres, a dónde vas y por qué estás en este universo”.

La psicóloga Xenia Croasdaile indica que es “ importante establecer metas, ser razonables y alcanzables para evitar un posible fracaso al no cumplirlas”.

Asimismo, resulta útil hacer una lista de pros y contras para valorar si sus razones para cambiar superan a los motivos para no hacerlo.

No se compare

PASOS PARA HACERLO

1. Defina sus metas: sus objetivos deben ser algo concreto, no basta con marcarse una meta como “voy a intentar comer más sano”.

Para conseguirlo, debe ser más específico, ejemplo, “voy a comer verduras cinco veces a la semana” y anote cada vez que lo haga.

2. Manejo del tiempo: procure utilizar un calendario donde coloque todas las tareas necesarias para llevar a cabo cada una de sus metas. Para sacar el máximo provecho de su tiempo, recuerde revisar su calendario periódicamente.

3. Automotivación: se trata de esa energía que surge de su interior, la energía que le moviliza, alimentándose de sus deseos y sus valores más importantes.

Esto implica su conducta de entrega, sacrificio y en el trabajo que dedica para lograr lo que quiere.

4. Capacidad de adaptación: no siempre puede tener el control sobre las circunstancias que le rodean, tampoco sobre la conducta o los sentimientos de los demás, por ello es necesario ser capaz de realizar los ajustes que se requieran y no perder su enfoque.

5. Creatividad y constancia: trate de no sentirse abatido si algo como lo esperaba, tómelo como una oportunidad de buscar alternativas creativas para lograrlo.

Si algo no funciona, no se frustre, mejor cambie la estrategia y siga adelante.

6. Objetivos medibles: si sus objetivos no son medibles, no podrá confirmar si ha podido lograrlo o no.

Identifique cuál será el indicador y la fuente de información que medirá la evolución de su meta para que sepa claramente lo que necesitas para cumplirlas.