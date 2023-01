Evelyn Sosa, una capitalina apasionada por los retos

Inspirada por su abuelo materno Víctor Mairena, Evelyn Lizeth Sosa se apasionó por el periodismo desde niña y fue así como con 18 años, en el 2019, buscó su primera oportunidad en la televisión.

“Él siempre estuvo en medios y desde muy pequeña pude observar cómo funcionaba la televisión y la radio. A medida que los años fueron avanzando me fui enamorando más de la carrera que me da la oportunidad de poder informar a la sociedad siempre con veracidad y el valor de la verdad”, declara esta joven de 21 años nacida en Tegucigalpa, donde reside con sus padres y hermanos mayores.

La primera oportunidad le llegó en VTV como presentadora de una revista, “fue una etapa totalmente nueva para mí con una gran cantidad de retos, de aprender más de la carrera en los medios y también de muchos nervios. Con el paso del tiempo fui aprendiendo y adquiriendo experiencia”, asegura en una entrevista desde su ciudad.

Toda esa práctica y conocimiento la llevó a Go Tv en el año 2020, donde es la actual presentadora de “Centro de Noticias Go TV”, que se transmite de 6:00 a 7:00 am y de 12:00 a 2:00 pm; además, está en la revista “Date Cuenta”, de 10:00 a 11:00 am.

“ Go TV ha sido una segunda casa para mí y me ha ayudado a formarme como profesional y aprender aún más en mi carrera como comunicadora. Me apasiona ser presentadora, es algo que disfruto y me hace muy feliz, pero soy una persona dispuesta a recibir muchos retos, y siempre he dicho que se vale intentar y perseguir nuestros sueños”, explica Sosa, quien en un futuro próximo está dispuesta a aprender otras áreas del periodismo, y la radio es una de ellas.

“Espero más adelante se me dé una oportunidad. He sido maestra de ceremonias en distintos eventos importantes y es una nueva faceta en mi vida que disfruto y la cual realizo con profesionalismo”, cuenta con entusiasmo.

Llena de metas. Evelyn es una persona entusiasta y con ganas de experimentar distintos retos y poder intentar cosas nuevas en su vida.

“Me gusta pensar siempre en el futuro y me enfoco en el proceso para luchar por ello. Las metas para este nuevo año son muchas, una de ellas es terminar mis estudios universitarios y seguirme preparando académicamente”, dice la alumna de licenciatura en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, anhela seguir creciendo como profesional y adquirir nuevas experiencias dentro de los medios de comunicación y poder aplicar para Derecho como segunda carrera universitaria.

“Llevar de la mano el trabajo junto con mis estudios ha sido todo un reto para mí, he aprendido a organizar mi día a día y darle el tiempo necesario a cada actividad que realizo, he tenido que sacrificar muchas cosas, pero es algo que amo, me apasiona poder ejercer mi carrera y poder llevar de la mano mis estudios, esto es algo que me ha dejado un gran aprendizaje en mi vida y en la cual agradezco a Dios por darme la oportunidad de tenerme donde me encuentro hoy en día”, asegura con mucha ilusión.

“De igual forma, en este año pienso aplicar en diferentes cursos y charlas que aporten a mi historial académico. Otra meta que tengo para nuevo año es poder estar más cerca y ayudar a las personas que más lo necesitan y, desde luego, poder disfrutar cada momento con mi familia”, asegura la joven, que ve en ellos el mejor apoyo para su vida personal y profesional.

Con buena actitud. “Me han ayudado a formarme como persona, vengo de un hogar donde siempre han estado mis papás, los que con su sencillez, humildad y amor me han ayudado a formarme como persona. Somos una familia muy unida, donde ha prevalecido el amor y los valores. La relación con mi familia siempre ha sido la mejor desde mi infancia hasta la actualidad. Hemos estado uno para el otro en los momentos buenos y en los momentos difíciles”, detalla con mucho orgullo sobre sus padres y hermanos mayores.

Es gracias a esa maravillosa relación que tiene claras las cualidades que busca en una futura pareja, y es que sea sincero, sencillo, honesto, que ame y se preocupe por su familia y que sea una persona con valores y le importe el bienestar de las demás personas y que crea en Dios.

“Me considero una persona sincera y leal, siempre estoy al lado de los míos. Me gusta mucho la honestidad, siempre he pensado que eso es parte fundamental para formarnos como personas”, explica Sosa, que en sus tiempos libres disfruta pasar tiempo en casa con su familia, además de cuando tiene la oportunidad viajar para conocer cada rincón de Honduras.

“Me gusta mucho bailar y también poder disfrutar con mis amigos más cercanos. También leer, y el libro que más me ha marcado ha sido ‘Padre rico y padre pobre’ porque nos enseña cómo muchas personas trabajan cada día y luchan para sacar a su familia adelante y trabajan por el dinero cuando es todo lo contrario, y nos deja una lección que en la vida la riqueza depende más de nuestras acciones y de cómo actuemos como personas, no tanto de nuestros ingresos. Lo primordial es cambiar nuestra actitud y poder hacer nuestros propios proyectos y poder realizar algún emprendimiento sin ningún temor”, cuenta.

Es por ello que aconseja a todos los jóvenes que desean estudiar Periodismo o que ya están cursando la carrera “que no se rindan por nada ni nadie, que luchen y persigan cada uno de sus sueños. Al inicio puede ser difícil o lo podemos ver imposible, pero es todo lo contrario, la respuesta está en nosotros, en lo que deseamos ser en un futuro. Hay que esforzarse, sentir amor por lo que hacemos y confiar en el proceso, tener la paciencia, ya que en el camino nos vamos a caer una y otra vez; pero lo importante será levantarnos con la frente en alto y no dejar que nos digan que no somos capaces de lograr nuestras metas. Lo principal será confiar en nosotros mismos y en todo nuestro potencial; pero lo más importante dejar cada etapa de nuestras vidas en las manos de Dios”, puntualiza.