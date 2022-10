María auxiliadora, un testimonio de vida y esperanza

REDACCIÓN. Vestida de rosa que resalta su tez clara, con una tímida sonrisa y su cabello corto, así llegó María Auxiliadora Espinal a la sala de redacción de Diario LA PRENSA para compartir la historia de su ardua lucha contra el cáncer de mama.

El relato comenzó en un tono sereno, con una mirada dulce mientras articulaba las palabras: “Un día mientras descansaba en mi casa me toqué, nunca me había hecho una mamografía y al sentirme la bolita en el pecho decidí buscar ayuda, me hice un ultrasonido y después una biopsia, ahí fue cuando me descubrieron que era cáncer”.

A partir de ese momento, María Auxiliadora relata que su vida cambió, pues afirma que si había algo a lo que ella temía, era precisamente a padecer cáncer de mama. No obstante, sus hijos fueron el motor que la impulsaron a estar de pie en esta lucha que duró más de un año.

“Tengo tres hijos, Karen, Ramón y Víctor, los tres estuvieron al 100% conmigo en el proceso, pero uno de ellos al principio se quedó paralizado e impactado con la noticia”. Pero, actuaron con valentía, situación que le enorgullece.

PROCESO

“Tras que recibí el resultado, mis hijos me llevaron donde un oncólogo, quien me dijo que requería una cirugía urgente, me explicó que estaba en etapa 3 y, como también soy diabética, me sometí a otro proceso porque la herida me necrosó”.

En este punto, María había perdido la serenidad con la que inició a hablar, pues sus manos estaban temblando sutilmente, su voz estaba entrecortada y sus ojos se tornaron vidriosos como consecuencia de una angustia que volvió a invadir su cuerpo al recordar esos días de incertidumbre.

Con un evidente nudo en la garganta, dijo: “Es algo fuerte, mis defensas bajaron por la misma quimioterapia, pero, si pasaba una día acostada, al siguiente día me levantaba, nunca me quedé en la cama sin esperanzas, todos los días me levantaba a buscar algo que hacer para no estar pensando en el problema”.