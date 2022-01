La visión empresarial de Pamela Chávez

SAN PEDRO SULA. “Pequeñas Empresas, Grandes Ideas” es hoy en día una exitosa plataforma comercial que promueve y fomenta el desarrollo personal y empresarial en Latinoamérica.

Han hecho de los medios digitales sus grandes aliados para grabar audiolibros, podcast e incluso acaban de relanzar su programa “Espacio emprendedor”, en radio y online, donde promueven programas de formación profesional y proyectos de otros emprendedores.

Su fundadora y directora es hondureña, se llama Pamela Chávez. Ella es licenciada en Comunicación y Publicidad con maestría en Dirección Empresarial y un doctorado en Proyectos con especialidad en investigación. Nacida en la capital de nuestro país, con su emprendimiento ha logrado beneficiar a más de 10 mil emprendedores en Latinoamérica.

En diciembre pasado fue reconocida con un Latinas Voice en Texas, Estados Unidos. Fue premiada como Latina Entrepreneur Trailbrazer Award 2021.

Hoy en Amiga nos habla no solo de su trayectoria, también comparte consejos para los emprendedores en especial a las hondureñas con motivo del Día de la Mujer.

¿Cómo surge Pequeñas Empresas, Grandes Ideas?

Pequeñas Empresas, Grandes Ideas nació en 2014 al reconocer la necesidad de conocimiento e información para los emprendedores, pero también en un momento oportuno, ya que la tecnología permitía hablar de emprendimiento a través de plataformas virtuales y por ende el alcance para dar apoyo era mayor, informar, orientar, inspirar, guiar, llevar ideas a la acción fueron parte del inicio de Grandes Ideas.

¿Cuáles han sido los principales logros de esta iniciativa empresarial?

En nuestra data tenemos registros que hemos alcanzado a más de 10,000 emprendedores de forma directa con los programas de formación y de crecimiento empresarial.

Hemos impactado a emprendedores en más de 13 países con quienes hemos trabajado de forma virtual y presencial, construyendo proyectos conjuntos y siendo parte de su formación profesional. Construido alianzas con diferentes sectores, empresa privada, cooperación, gobiernos, comunidad internacional y medios de comunicación. Se ha llegado a todos estos logros a través de proyectos de comunicación, desarrollo tecnológico, desarrollo social, entre otros.

¿Hasta dónde aspira llegar con Pequeñas Empresas, Grandes Ideas?

Tengo mi lema personal que he compartido en muchos espacios de crecimiento y es “Quien emprende, aprende, quien innova, avanza”, con ello doy a conocer que es indispensable iniciar, dar esos primeros pasos, emprender... pero no es suficiente, para que realmente tenga un valor en la sociedad y en el mercado se debe lograr la innovación. Aspiro a impactar con novedosos servicios y nuevos productos y ser ejemplo para quienes tienen esa idea errónea de los imposibles, aspiro a transformar la manera de pensar de muchos emprendedores y empresarios para que actúen de formas distintas y logren avanzar, aspiro a vencer las ataduras de la mente y lograr pensamientos enfocados en el progreso y desarrollo, en realidad estoy segura de los pasos que estamos dando para generar hechos más que palabras.

¿Qué proyectos tienen para este 2022?

Proyectos de impacto social y comercial que inspirarán a los emprendedores, pero que a la vez lograrán abonar a su crecimiento profesional, sin olvidar el entorno porque debemos ser responsables y generosos. El ecosistema emprendedor y las tendencias dictan que se requiere vidas en entornos dinámicos con la tecnología como aliada, para generar ahorro de tiempo y tener practicidad con valores. Se necesita fusionar identidades y retar los estereotipos tradicionales. Se debe buscar el bienestar activo y ser saludable es políticamente correcto, además de lograr sostenibilidad es decir tomar conciencia sobre nuestras decisiones.

¿Quiénes y cómo se puede tener acceso a las capacitaciones que brindan?

Son múltiples los beneficios que otorgamos y las capacitaciones son parte de lo que actualmente brindamos, pero hemos abierto una serie de beneficios a los emprededores como son herramientas de digitalización de procesos, servicios y canales con alianzas principalmente del sector privado y donde también logramos generar apertura a nuevos mercados.

Finalmente nuestros programas de formación tienen el enfoque motivacional, pero técnico que es lo que se requiere para mantenerse y crecer. Si desean pueden escribirnos a info@grandesideas.org

En diciembre recibió el premio Latina Entrepreneur Trailbrazer Award 2021, ¿qué representa este logro internacional para usted y su proyecto?

Es un honor representar a Honduras y a las mujeres que trabajan y emprenden, este galardón lo compartí con las personas que luchan y tienen esa visión y determinación, principalmente con las mujeres que lideran sus propias empresas. Haber sido seleccionada en este momento donde la salud tiene un enfoque prioritario, me hace reflexionar sobre los aportes que debemos hacer para generar más beneficios a la comunidad. Por eso también trabajo por las causas y proyectos de investigación, para transformar la vida de otras personas debemos involucrarnos y liderar procesos.

Por su experiencia, ¿cuáles son las claves para tener éxito como emprendedor?

No existe una fórmula única para tener éxito, pero se debe comprender que no existe el final anhelado, no llegar es una forma de mantenerse en el camino, motivado, alerta, con ganas de más. Jamás nos sentiremos conformes, desacomodarnos es una moda permanente en quienes emprenden.

El camino es demasiado atractivo independientemente de los desafíos que se presenten por ello hay que disfrutar del camino. Nada es malo ni bueno, días buenos días malos, pero nunca será igual.

El emprendimiento requiere pasión, entrega, enamoramiento y mucho riesgo para hacer lo que nadie hace. Finalmente, el emprendedor debe sentirse motivado todo el tiempo y enfocar sus esfuerzos a ser cada vez más creativo, capacitándose, siempre actualizándose, sin excusas.

¿Cuáles son los errores comunes que comete un emprendedor?

Tener una idea de éxito muy superficial que no haga ningún aporte o sea similar a otra idea e implementarla y renunciar antes de llegar al resultado final, sea favorable o no. No tener socios para no compartir ganancias, el error de no capacitarse técnicamente y por último no medir lo que se hace.

Cuáles son los programas que sugiere a las emprendedoras abocarse para ampliar tanto sus conocimientos como su expansión de su microempresa?

Programas motivacionales y técnicos, en la actualidad son múltiples las empresas, cámaras, asociaciones, ONGs que comparten información de valor y realizan convocatorias para poder crecer. Hay que estar atentas y evaluar antes de decidir esa oportunidad. Pequeñas Empresas, Grandes Ideas abre las puertas a quienes tengan clara su visión y deseen transitar ese interesante camino del emprendimiento.

¿Qué consejo le gustaría brindarle a las mujeres hondureñas este Día de la Mujer?

Prepararse es prioridad, actualizarse es un requisito, capacitarse es para siempre, pero lo más importante es estar preparadas, participar, liderar, levantar la mano y opinar y sentirse capaces de vivir nuevas experiencias, olviden el temor, decidan pronto, aprovechen la sensación de ese primer paso, y si están en marcha logren un resultado y mídanlo porque así podrán continuar o cambiar de rumbo sin perder dinero o tiempo.

Perfil

Nombre: Pamela E. Chávez Leva

Nacimiento: 27 de mayo 1980, Tegucigalpa, Honduras

Estado civil: casada

Profesión: Directora de Pequeñas Empresas, Grandes Ideas

Pasatiempos: Cantautora

Libros o series favoritas: ciencia ficción y libros de negocios, series de suspenso, criminología e historia

Información de contacto

- info@grandesideas.org

- Grandesideas.org

- Nuevo programa para emprendedores: Eureka

Canal de youtube:

Pequeñas Empresas, Grandes Ideas