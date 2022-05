5 errores que cometemos al lavarnos el cabello

Así como está el clima el cabello tiende a deshidratarse y ponerse opaco, por lo tanto es muy importante lavar el cabello de forma correcta para que tenga una apariencia más sedosa y brillante. Lastimosamente tenemos la tendencia de cometer los siguientes errores:

1. No cepillar el cabello antes de humedecerlo. Eso ayuda a evitar los nudos y prevenir que el desenredado con el acondicionador y la mascarilla sea más largo. Eso también hace que el cabello no se reviente al momento que el lavado vaya más avanzado.

2. Aplicar exceso de champú. Esto lo que hace es resecar la hebra del cabello. El champú nos ayuda a mantener limpio el cuero cabelludo; entonces, es muy importante aplicar la cantidad necesaria. ¿Cuánto es lo necesario?, es el tamaño de una moneda de 10 centavos y se aplica directamente en el cuero cabelludo. Dando suaves masajes y no enredando el cabello.

3. Aplicar solo el acondicionador y no pasar peine y no desenredarlo. ¿Qué pasa cuando solo aplicamos el acondicionador y no lo desenredamos?, la hidratación no llega a toda la hebra capilar, lo único que hace es quedarse en el área superficial. El acondicionador nos ayuda a suavizar a mantener el brillo y sellar cutícula, pero si no lo desenredamos y no le damos masajes con nuestras manos no podemos obtener el beneficio completo del acondicionador y la mascarilla.

4. No quitar el exceso de producto o sea el exceso de acondicionador y tratamiento. Esto provoca caspa o hace que nuestro peinado a la hora de peinar y secar no dure. Cuando no retiramos el exceso de producto el cabello queda sobrehidratado.

5. El no aplicar living o protectores térmicos serum en el cabello. Lo ideal es usarlos porque estos evitan que los rayos del sol y la humedad dañen nuestro cabello.