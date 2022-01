“Very Peri” , su significado y cómo usarlo

Hogar: Siguiendo con tonos similares, los tonos azules son la elección perfecta para Very Peri. El amarillo es otro de sus aliados. Una habitación con las paredes pintadas con el tono del 2022 y un sillón amarillo harán el “match” perfecto. Si su intención es no pintar las paredes, incorpore cuadros con paisajismos que incluyen el Very Peri o usar en las habitaciones fundas, cameras o alfombras con estampados en este color.