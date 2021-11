Invierte como toda una experta

redacción. El “Black Friday” y el “Cyber Monday” pueden ser abrumadores incluso para los compradores más experimentados, pero no te preocupes, hoy en Amiga te damos consejos para comprar y triunfar como una experta en rebajas.

La bloguera de moda Fátima Morán advierte que encontrar algo que nos encante a un buen precio es fácil, pero también lo es terminar con los bolsillos vacíos y con varias cosas innecesarias.

No tiene nada de malo comprar y consentir uno que otro capricho, pero eso sí: ten en cuenta que a veces algunas ofertas pueden ser engañosas, por eso estos consejos para comprar astutamente te harán salir victoriosa (y no en bancarrota) de las tiendas.

Haz un presupuesto. Un básico es definir cuánto dinero puedes gastar en compras, pero más importante aún es apegarse a esa cifra. Tener organizado y dividido tu presupuesto te hará tener una visión más realista de tus gastos y, por supuesto, te hará visualizar los límites antes de que tu tarjeta lo haga.

¿Necesario o no? No está mal gastar algo de dinero en cosas útiles, en especial si están a un mejor precio. Antes de acercarte a las tiendas, revisa lo que te hace falta y haz un listado de artículos imprescindibles. Algo que puedes hacer para diferenciar una necesidad de un capricho es preguntarte: ¿compraría esto aunque no estuviera en oferta?

Dile a la tienda lo que necesitas, no que ella te lo diga a ti. Puede ser que encuentres artículos con precios increíbles que no estaban en tu lista o que ni siquiera habías considerado comprar, pero que su bajo precio te haga pensar: ¿por qué no? Así que alto ahí, no te conviertas en compradora compulsiva y evita acumular artículos solo porque la viñeta roja te hizo ojitos.

Pruébatelo todo. A no ser que conozcas muy bien tus medidas, evita comprar algo sin probártelo. Así te salvas de comprar prendas que jamás usarás porque no te quedaron o porque no te gustó cómo se ven puestas. Porque seamos honestas... la frase “lo devuelvo después” no siempre suele cumplirse.

Invierte en básicos. A todas las mujeres nos viene bien tener un fondo de armario, ese que queda con todo. Un vestidito negro, un buen par de jeans, un “blazer”... Ya sabes que las tendencias vienen y van, pero los básicos sobreviven con el paso del tiempo, y por eso vale la pena invertir en ellos.

Imagina posibilidades realistas. Siempre hablando de ropa, si encontraste una pieza que te encanta, pero no estás segura de cuánto provecho podrías sacarle, imagina esa misma prenda en tres “outfits” distintos con ropa que ya tengas en tu armario. Si consigues visualizarla en diferentes escenarios, significa que tiene futuro para ti.

Los que serán tendencia. Si eres toda una “fashionista”, estás actualizada con todas prendas y accesorios que marcarán tendencia en 2022. Aprovecha las ofertas de esta temporada para comprar aquellas que ya están disponibles en tiendas. A continuación ocho ideas para que incluyas en tu lista de compras.