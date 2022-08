Consejos de moda y belleza que toda jovencita debe seguir

Redacción. Si tú no tienes un estilo definido, no te preocupes. Puedes verte y sentirte lo mejor posible mezclando piezas básicas tales como camisetas, sudaderas y jeans con accesorios cuidadosamente escogidos, zapatos elegantes y una buena dosis de confianza. Como ser adolescente no es fácil, te sugerimos seguir estas recomendaciones:

1. Sé tú misma. Seguramente estás cansada de oír este consejo en miles de revistas juveniles, pero es el mejor consejo que podemos darte y el único que realmente importa en esta etapa de tu vida.

Eres joven, sé tú misma, disfruta, emplea colores estridentes y la ropa que más disfrutes. Cuando llegues a la adultez los colores sobrios y la ropa de oficinista estarán a la orden del día y lamentarás no haber empleado un look más alocado en tus años de adolescente.

2. Vístete cómodamente. Si te sientes cómoda con pantalones cortos úsalos. Sin embargo, recuerda que los chicos que te mirarán al usarlos probablemente no sean los que deseas atraer. No uses ropa reveladora solo por moda o porque tus amigas te presionan a hacerlo.

Quien se acerca a ti cuando vistes recatadamente o con tu estilo probablemente tenga mejores intenciones que todos los chicos que atrae la ropa reveladora.

3. Maquillaje. Si vas a una cita deja el brillo en casa, emplea lápiz labial y dale un toque suave de brillo. El delineador, con moderación. Utilízalo en la línea de tus pestañas y no dentro del ojo, con esto solo lograrás lucir pequeños tus ojos y no resaltarlos.

Aléjate de la base, eres adolescente y tienes la piel grasa. La base para maquillaje solo taponará tus poros y provocará más acné. Disimula los granitos y manchas con polvo y colorete, resalta tus ojos y tus labios. Para las ojeras, corrector y sombra de color beige brillante.

4. Desmaquíllate todas las noches. Dejar el maquillaje sobre tu rostro no solo mancha la funda de tu sábana sino que tapona todos tus poros y al día siguiente te encontrarás con toda una legión de granos manchando tu piel.

5. Controla el acné. Ve donde un especialista que recete los medicamentos y soluciones necesarias para tratar tu problema, tu piel te lo agradecerá y tu bolsillo también. No deberás invertir más de lo necesario en productos contra el acné que puedes no necesitar o que no sean efectivos contra tu tipo específico de acné.

Algunos brotes de acné son producidos por bacterias, por lo que un médico es el único calificado para tratar tu problema con antibióticos.

6. Exfolia tu piel. La piel se renueva constantemente dejando capas de piel muerta en la superficie. Para removerlas exfóliate una vez por semana para dejar que la piel nueva pueda lucir ante el mundo. Siempre hidrata tu piel luego de exfoliarte. Lucirás una piel más suave y brillante.

7. Cuida tu cabello. Los tintes son una gran opción para revelar tu personalidad al mundo. Solo ten en cuenta que dañan terriblemente el cabello con el uso continuo.

Lo mismo aplica para la plancha y todos los productos que prometen un alisado perfecto. Encuentra el corte de cabello que más te favorece y disfruta de tu melena.