Cómo vestir según tu tipo de cuerpo

San Pedro Sula. La mayoría de mujeres tienen complejos con relación a su cuerpo, se sienten cohibidas e insatisfechas por no encajar en los patrones sociales; sin embargo, debes saber que no hay nada de malo con tu cuerpo, ya que no existen los cuerpos perfectos, todos son una composición única.

Algunos son de piernas cortas, otros de piernas largas y delgadas, también los hay de busto prominente o, por el contrario, de poco busto. Sin importar cuáles sean tus atributos, puedes lucir de la mejor manera si te vistes correctamente.

De acuerdo con Eduardo Zablah, diseñador de modas y asesor de imagen personal, el primer paso para vestir bien según tu cuerpo es conocer la forma del mismo, puedes posar frente al espejo para identificar tus defectos y virtudes corporales, siendo enteramente objetiva para saber qué cosas quieres disimular y cuáles prefieres lucir. Asimismo, Zablah asegura que querer ocultar por completo un defecto es un grave error: “Entre más tape sus defectos, más notorios los hace”.

Como segundo paso, Zablah recomienda que para elegir el estilo de vestimenta indicado se debe tomar un modelo que se adapte a tu cuerpo, en lugar de adaptar el cuerpo a cualquier estilo, esto significa que debes ser muy selectiva con el estilo que deseas lucir. Además, este estilo debe estar en total armonía con tu personalidad y forma de ver la vida.

Estilo. Un estilo es la combinación de diferentes prendas, con colores, patrones, formas, texturas y accesorios, todos estos elementos deben aportar armonía y funcionar como un todo.

Por eso, nuestro especialista en imagen personal también da consejos esenciales para que algunos tipos de cuerpo puedan encontrar su estilo. Por ejemplo, para los cuerpos con busto grande recomienda los escotes tipo V, que estilizan y reducen las proporciones de los pechos; además, enfatiza en la importancia de elegir el brasier adecuado, evitando el esparcimiento o decaimiento de los senos.

Para los cuerpos acortados y delgados recomienda usar en la parte baja pantalones holgados o minifaldas y complementar con blusas ajustadas o “crop tops”, este estilo te permitirá dar volumen a tus caderas.

Para los cuerpos largos y robustos sugiere los estampados de flores, que sirven para acortar y reducir la figura. Para los cuerpos de caderas anchas y busto pequeño recomienda las prendas de una sola pieza que remarquen la cintura y dejen fluir las caderas a través de un tejido, para estos cuerpos también funcionan las faldas en forma de campana y faldas sin línea.

Según la ocasión. Eduardo Zablah nos compartió información valiosa para vestirse bien en ocasiones especiales. Para lucir bien en una ocasión importante debes conocer las normas de etiqueta que se soliciten en dicho evento y si se va a desarrollar en una jornada de mañana, tarde o noche. Además, debes identificar si el evento es tipo coctel o gala.

Cuando se trate de un evento tipo coctel durante las horas de la tarde puedes optar por prendas cortas más casuales y cómodas; no obstante, si el coctel se va a extender hasta la noche puedes usar un traje largo que te permita versatilidad y elegancia.

Por otro lado, si la ocasión es un evento de gala, debes utilizar un vestido largo con detalles brillantes que te den una apariencia ostentosa y a la vez apropiada.