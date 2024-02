Tommy Hilfiger propone un estilo “Preppy” para el otoño

El veterano diseñador de moda.Tommy Hilfiger volvió este viernes a laSemana de la Moda de Nueva York con un desfile concebido como una experiencia que mezclaba entretenimiento y negocios, y en la que un centenar de ´personas influyentes´ fueron tan imprescindibles como los modelos.

Hilfiger transformó el centenario restaurante Oyster Bar de la estación de Grand Central, diseñado por el arquitecto español Rafael Guastavino, en un ´speakeasy´ (club secreto) a su medida, llamado'El Tommy', al que invitó a las celebridades del momento, y especialmente a las que triunfan en redes sociales.

Y es que la marca hecho en EE.UU por excelencia, que lleva los colores patrios en su logo, ha decidido dar un giro al enfoque que lleva impulsando en los últimos siete años, el ´See now, buy now´, es decir, poner a la venta sus nada colecciones más terminar el desfile, para sumarse a la economía de los 'influencers'.

Hilfiger, de 72 años, entre bambalinas, señaló a EFE que estos expertos de internet, la mayoría veinteañeros y con una “base de fans tremenda”, estarían sentados en primera fila luciendo prendas de la próxima temporada, de primavera, para “vender lo que llevan puesto”, mientras que el desfile mostraríala colección otoño 2024.

El resultado, en un espacio reducido, se notó una simple vista por el perfil de los invitados: mucho más joven que en otras ocasiones y con menos celebridades ´clásicas´, entre las que no faltaron la poderosa editora de Vogue, Anna Wintour, y actrices como Kelly Rutherford, una de las protagonistas de ´Gossip Girl´.

No obstante, preguntado por los cambios en el sector, Hilfiger tuvo claro que la calidad va por delante: “Las celebridades y los 'influencers' tienen mucho que ver, pero en última instancia, la ropa debe ser buena, de lo contrario, los 'influencers' no influirán y las celebridades no se la pondrán”, sentenció.

