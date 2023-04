Dieta para el alma y el espíritu

1. Adiós toxinas

Durante la noche, el cuerpo se desintoxica de manera interna y la lengua es uno de los sitios donde se acumulan algunos de los microorganismos que se eliminaron en el proceso de descanso. Antes de tomar un vaso de agua, hay que desechar las bacterias estancadas, explica Alejandra Quintero.”A veces las personas despiertan y lo que hacen es ingerir todas esas toxinas que el cuerpo naturalmente desechó, lo que afecta a nivel corporal y energético”.

2. Inicia con un ritual

Es vital destinar unos minutos para meditar o estar en silencio para hacer una reflexión de cómo se siente uno y qué se necesita en ese instante. En ocasiones, hay emociones atoradas o impulsos que es mejor expresar para continuar con el balance integral.”No se necesita de un lugar específico para hacerlo e, incluso, si el día no es tan exigente, alargar esta práctica”, señala la experta en yoga desde hace 15 años.

3. Actívate

Hay que moverse de alguna manera. A pesar que el yoga es una de las mejores prácticas por ser gentil con el cuerpo, se debe hacer lo que a uno más le agrade, ya sea salir a correr o practicar algún deporte y, de preferencia, que dure un mínimo de 40 minutos.”El cuerpo necesita ese estiramiento porque es parte de ser la prioridad. Todo esto trae claridad mental para estar bien con las personas de nuestro entorno”.

4. Alimentos personalizados

La medicina ayurvédica, nacida en la India, sostiene que cada individuo tiene diferentes constituciones, por lo que deberá ingerir alimentos calientes, cocinados, fríos, crudos o picantes de acuerdo a un diagnóstico personalizado realizado por un experto.”Es una filosofía de cuidarse para prevenir la enfermedad a través del bienestar físico, mental, emocional y espiritual”, detalla Quintero.

5. Ritmo adecuado

Parte de tener buenos hábitos alimenticios es comer con apetito y no por imposición, lento, en un estado de ánimo positivo y centrar la atención en ello.”Ésto trata de cómo vas a vivir de aquí en adelante para estar en equilibrio y no es sobre prohibir cosas como en las dietas tradicionales aunque sí hay que tener conciencia de que conviene o no comer, tomar e ingerir”, comenta la cofundadora de Mahat Ayurveda & Yoga.