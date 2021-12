Envuelva sus regalos con creatividad

REDACCIÓN. Hacer regalos a personas especiales en estas fiestas navideñas es una tradición que continúa vigente por su significado y valor sentimental. A través de ellos se expresa el cariño que se siente por la persona que lo recibe y en él se vuelca nuestro corazón.

Tan importante como el contenido, es la forma en que se presenta el regalo; esta refleja el empeño y la devoción que se puso en ese presente. Crear sus propias envolturas es una labor que resulta muy estimulante y esforzarse por darles un lindo acabado, hará que el receptor se sienta realmente importante para usted.

Son infinitas las formas y colores, así como materiales que pueden darle vida propia a sus regalos navideños: el papel construcción que a su niño le sobró de otra manualidad, restos de cartulina, cartón, listones, cintas, lana, yute, incluso hojas y flores secas o frescas, hierbas y cáscara de cítrico le darán mayor belleza a la presentación de su obsequio.

No tire los materiales sobrantes de otros trabajos, ya que a la hora de ponerse manos a la obra, cualquier objeto puede convertirse en un adorno lindo y llamativo, especialmente en Navidad; hay miles de ideas geniales para reciclar todo tipo de desechos.

El término diy (Do It Yourself) se hace cada vez más popular, ya que a través de hacer las labores por usted misma, contribuye a la economía de su hogar y al mismo tiempo evita aumentar los caudales de basura que contaminan el ambiente y además mantiene su mente ocupada en estos tiempos en que el confinamiento continúa.

Aquí le damos originales tips para que piense bien antes de tirar artículos que le parecían inservibles. Objetos de madera, vidrio, papel, aluminio, metal, etc. pueden reutilizarse en divertidos ornamentos que serán parte de la belleza de su Navidad. ¡A ponerse pilas!