Diversión y aprendizaje para los más pequeños en San Pedro Sula

Saltar es una habilidad de la motricidad gruesa . Generalmente, los bebés comienzan a descubrir el salto entre los 16 y los 18 meses de edad, cuando ya caminan y se sienten capaces de subir y bajar escalones, muebles, etc.

Los padres deben comprender que el juego es una actividad fundamental para el desarrollo de los niños, ya que les permite potenciar su imaginación , explorar el medio ambiente, expresar su visión particular del mundo, y manifestar su creatividad a través del lenguaje oral y corporal.

MUSEO PARA LA INFANCIA “EL PEQUEÑO SULA”

- Dirección: Bulevar del sur, contiguo al Gimnasio Municipal.

- Horario: Martes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, sábados de 9:00 am a 5:00 pm, domingos de 10:00 am a 4:00 pm.

- Teléfono: +(504) 2556-5114, 9862-0675.

El Museo permite entrar en contacto con la ciencia y la naturaleza. Sus temáticas se relacionan con el universo, el medio ambiente, historia, formación de valores y deporte.