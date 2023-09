¿Cómo deshacerse de un tatuaje que ya no te gusta?

SAN PEDRO SULA. La moda impone muchas veces determinados “looks” que con el paso del tiempo caen en desuso y es sencillo dejarlos de lado cuando se trata de ropa, accesorios e inclusive maquillajes y cortes de pelo, algo que no ocurre cuando se trata de eliminar tatuajes que ya no deseamos seguir luciendo en nuestro cuerpo.

Más de la mitad de personas tatuadas han pensado en algún momento que les gustaría eliminar un tatuaje. Y es que no hay problema en ello, las locuras de la adolescencia o de la misma adultez han provocado que más de alguno se tatúe el nombre de su actual expareja, o se hayan hecho alguna figura o texto que sientan que ya no los representa.

La Sociedad Americana de Cirugía Dermatológica (ASDS, por sus siglas en inglés) afirma que cada vez es más frecuente que las personas quieran borrar de su cuerpo los tatuajes, aunque esto no es tan simple como cambiar de idea. “Ya no se consideran diseños o marcas permanentes e irreversibles en la piel. Los cirujanos dermatológicos pueden usar de manera segura y efectiva diferentes técnicas para eliminar con éxito los tatuajes no deseados”, remarca.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDAD) de Estados Unidos, que regula los tatuajes y la eliminación de los tatuajes, ofrece algunos métodos prácticos para eliminarlos, y entre ellos destacan tres, los cuales también se ofrecen en San Pedro Sula. Esos son: el tratamiento con láser, cirugía y la dermoabrasión. Cada uno con sus ventajas y desventajas, pero al final, usted tendrá la última palabra sobre lo que preferiría hacer.

La primera opción. El láser, el tratamiento más utilizado para intentar remover un tatuaje. El procedimiento utilizando el láser como recurso logra eliminar la tinta del tatuaje y produce una lesión mínima en la piel ya que actúa disolviendo las partículas de color que luego son descartadas, mismas que con el paso del tiempo se van eliminando a través del sistema linfático.

En algunas ocasiones el médico utilizará diferentes tipos de láser y luz pulsada, dependiendo del color del tatuaje y también de su intensidad, un trabajo que se realiza en unas cuatro sesiones o más, cada una de ellas espaciadas por aproximadamente un mes.

Según opiniones de pacientes que han pasado por este procedimiento aseguran que tiene un costo elevado y también es un proceso que duele, aunque según Enrique Tolentino, propietario de la tienda de tatuajes y perforaciones San Pedro Ink, el costo depende del tamaño, mientras el dolor depende de la zona del cuerpo en donde esté el tatuaje, algo similar al proceso de hacerse uno. “El precio depende de factores como el tamaño, los colores y la zona del cuerpo porque eso determinará cuántas sesiones se harán para quitarlo”, explica.