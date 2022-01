Cómo vestir a los cincuenta años y más

A medida las mujeres se hacen mayores van adoptando nuevas formas de vestir. Algunas se mantienen fieles a su estilo otras adoptan los conceptos de vestir que la sociedad les impone a las damas mayores.

Lo importante es que deben saber que el paso de los años no les impide preocuparse ni en su arreglo personal y menos a utilizar elementos modernos y en tendencia. El amor propio debe cultivarse toda la vida.

“Por lo general a esta edad el cabello pierde fuerza, color y brillantez así que lo más oportuno y práctico es llevar el pelo corto y retoques de color, ya sea todo grisáceo o bien retoques de color”, aconseja Nayla Mix-Girón, diseñadora de modas.

“Una vez definido nuestro look a proyectar, de acuerdo a la personalidad de cada una, es recomendable conocer qué colores nos quedan bien para combinar los colores y prendas base que a esta edad ya es un indispensable”.

Si eres una mujer de faldas o vestidos aplica la misma regla, pero sin la opción de mezclilla en tela gruesa e igual si agregas mezclilla no te pongas ningún diseño que sea ceñido al cuerpo, escoge mejor vestidos holgados para usar con fajas delgadas y faldas midi. No te olvides de las chaquetas, blazers o cardigan abiertos, son todo un plus, además de hacerte ver elegante te ayudarán a sentirte segura y cómoda con tu figura, protegen la piel del sol.

Colores. “No olvides de ponerle vida a tus prendas, deja los diseños de flores pequeños atrás en cambio usa líneas o figuras geométricas, atrévete a usar esos colores que te sientan bien”, aconseja Nayla Mix-Girón.

“Tu piel a esta edad pierde su brillo, no uses tonos tierra porque te harán ver mucho mayor, con tus combinaciones base puedes usa blusas con cortes, vuelos delicados y telas frescas con caída suave, con mangas cortas corridas o mangas 3/4; para los zapatos, comodidad con delicadeza.

Las bailarinas son una excelente combinación para el diario y para los días especiales no dejes de usar un tacón pequeño como parte de tus opciones. Todo esto combinarlo con accesorios elegantes y sencillos. Agrega algunas bufandas y procura que tus bolsos sean grandes y elegantes. Disfruta esta edad y renuévate no tengas miedo a estar a la moda. Tu mayor arma es la elegancia que la experiencia te brinda, sácale provecho a tu imagen y a tus energías”.

En el mundo del espectáculo existen muchas mujeres mayores de 50 que son iconos de moda entre ellas Andie MacDowell (57), Sharon Stone (57), Julianne Moore (54), Kim Basinger (61), Diane Keaton (76), entre otras, que son una buena referencia de como verse moderna y sensacional sin importar cuántos años se tenga.