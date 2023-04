Cómo cuidar tus pies esta temporada

Ampollas y callos en los pies, aquí te dejamos 6 formas de evitarlos y proteger tus pies en esta temporada.

Sin duda, es una cuestión de amor. Al llevar sandalias muchas veces olvidas todo el daño que te han ocasionado ese par muy a la moda.

Así que aquí van unos cuantos secretos sugeridos por Shine.com para afrontarlo todo con una buena manicure en casa (y quizá superar) el problema de las ampollas.

1. Usar calcetines: Alto, no estamos hablando de hacerlo de forma evidente.

Somos conscientes de que la ventaja de la temporada estival es precisamente la de guardar los calcetines gruesos en el cajón.

El consejo, sin embargo, es seguir un pequeño truco que ayuda a prevenir las ampollas en los pies, sobre todo cuando se trata de zapatos planos o sandalias.

Calienta un par de calcetines con un secador de pelo durante un par de minutos. Póntelos y ponte los zapatos. Déjatelos puestos un rato y camina por la casa.

El calor ayudará a ablandar el calzado y los hará menos ‘peligrosos’ para tus pies.

2.Utiliza desodorante para calzado: es decir, no solo para que tus pies huelan mejor, sino también para evitar ampollas y manchas (los zapatos traspasan su color con el calor, ¿verdad?).

Así que aplica un desodorante neutro o, si lo prefieres, vaselina en las zonas donde suelen producirse irritaciones. El producto creará una película entre el zapato y tu piel, protegiéndola.

3. Seca bien tus pies: la piel mojada genera más fricción, lo que puede ser causa de ampollas e irritaciones.

Si quieres asegurarte de que tus pies no están mojados, aplica un poco de polvos de talco, que absorben el exceso de sudor y crema.

4. Sé leal a tu estética: Esto se traduce en que nunca olvides hacerte el pedicure.

Las uñas, si se dejan crecer demasiado, pueden crear roces con otros dedos cuando los zapatos aprietan demasiado

5. Escucha tus pies: si tienes la sensación de que un par de zapatos te hace daño, para un segundo, siéntate y aplica un ungüento en la zona que te molesta. Así evitarás que se formen ampollas.

6. ¿Tienes una ampolla? ¿No has podido evitar que aparezca? Que no cunda el pánico. Y, sobre todo, no hagas movimientos bruscos.

Es mejor no pinchar la piel y dejar que la irritación se cure sola. Así que cúbrela con un ungüento y lleva un calzado que no molesta más en esa zona.

