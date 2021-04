Ralph Lauren se lanza al alquiler de ropa por suscripción

Ralph Lauren se convertirá en la primera marca de moda de diseñador en presentar un servicio de suscripción para que sus clientes puedan alquilar cajas ilimitadas de ropa por 125 dólares al mes, reportó Daily Mail.

The Lauren Look es el nombre del servicio con el que la firma espera mejorar sus resultados económicos tras la caída del 18 por ciento en los ingresos de su tercer trimestre fiscal el año pasado.



A través del sitio web thelaurenlook.com los suscriptores podrán realizar intercambios sin límite entre aproximadamente 600 piezas diferentes de los sellos Lauren, Lauren Woman y Lauren Petite.



Las piezas actualmente disponibles incluyen vestidos, blusas, suéteres, faldas, blazers, pantalones, vestidos de noche, chaquetas de mezclilla o cuero, joggers y jeans.



La gente puede seleccionar las prendas que más le hayan gustado y ponerlas en su armario virtual, de las cuales Lauren Look envía cuatro artículos de ese espacio a cada uno de sus suscriptores a la vez, seleccionados acorde a su disponibilidad.



Los clientes pueden conservar los artículos el tiempo que deseen y, cuando ya hayan terminado de ocuparlos, podrán devolverlos con la etiqueta de envío prepago; una vez escaneada la etiqueta, se les envía un nuevo paquete. En el sitio web se señala que toda la ropa se limpia en seco con productos no tóxicos.



Como no hay límite en la cantidad de cajas que un suscriptor puede conseguir cada mes, en teoría podría usar los cuatro artículos entre uno o dos días y conseguir otra caja pocos días después.



Si alguien desea conservar algunos de los artículos que más le gustaron puede comprarlos con un descuento, generalmente del 30 por ciento.



Cuando un artículo haya sido alquilado un cierto número de veces se convertirá en un donativo para Delivering Good, organización sin fines de lucro que proporciona ropa a los más necesitados.



“Lauren Look nos permite explorar un modelo completamente nuevo que aprovecha el creciente enfoque en la economía colaborativa, y revoluciona la forma en que vemos el consumo de moda”, dijo David Lauren, director de innovación y marca, al New York Post.